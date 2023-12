El momento de tensión de Fernando de Haro y el equipo de 'La Tarde' en Jerusalén a manos de cuatro soldados

El equipo de 'La Tarde' sigue en Tierra Santa y el codirector de del programa, Fernando de Haro, después de recorrer Jerusalén, Belén, los sitios más emblemáticos de la cristiandad y en esta navidad tan distinta por la guerra, han sido horas de muchas emociones, pero De Haro, también en estos encuentros ha recabado testimonios que hablan de reconciliación en esta tierra y ha vivido momentos de tensión.

Bassam Aramin, es musulmán y palestino, y perdió a su hija de 10 años por la guerra en 2007. Se unió al Círculo de Padres, un grupo en el que padres israelíes y palestinos comparten sus vivencias ante la pérdida de hijos por el conflicto. Sobre la muerte de su hija, le comentaba a Fernando que “la policía israelí le disparó y la mató en frente de su escuela, a una distancia de 15 o 20 metros de la cabeza por la espalda. Dos días después falleció en el hospital, estaba con su hermana y dos chicas más".

"Fue a las 9:30 de la mañana, habían terminado los exámenes y dos después murió. Era un día muy normal, habían terminado sus exámenes, no había guerra, levantamientos o manifestaciones, parecía un asesinato. Me sentía enfadado y furioso y esto destrozó mi corazón para siempre”.





Bassam hablaba también del manejo de esta ira. “Depende mucho de cómo la utilices, depende si buscas más venganza para generar más odio o usas esta ira como motivación para difundir un mensaje de paz y reconciliación o ser un asesino, se pueden hacer las dos cosas”. Este padre que perdió a su hija conoció a Rami, otro padre, esta vez judío, que sufrió una situación similar. Decía que lo conocía desde “2005, cuando vino con su hijo a una reunión para unirse a los combatientes por la paz, un grupo de soldados que se negaron a servir en los territorios ocupados durante la ocupación militar y su hijo fue uno de los fundadores y yo, uno de los palestinos que pasó muchos años de su vida en estas cárceles israelíes".

El caso de Rami, este padre judío que también perdió a su hija, con 14 años, "fue asesinada el 4 de septiembre de 1997 por dos bombas palestinas y nos convertimos en amigos muy cercanos, y cuando perdí a mi hija sentíamos el mismo dolor y no necesitábamos palabras para entendernos el uno al otro", decía Bassam.

En el momento en el que el equipo de 'La Tarde' presente en Tierra Santa, se encontraba en un barrio musulmán cuando estaban hablando con Bassam y vivieron un momento de "alta tensión". Fernando de Haro explicaba que "la calle está desierta y cuatro soldados armados hasta arriba con los fusiles preparados, nos han parado, nos han pedido el carnet de prensa, el pasaporte, y a punto de acabar la entrevista con Bassam, nos hemos quedado petrificados y nos han preguntado que por qué teníamos una cara tan seria".





Y añadía, "nos han puesto contra la pared, no vamos a tener una cara de chiste, ¿no? En un país en guerra cuando se te acercan cuatro soldados". "Han sido muy educados, pero estoy sudando, la tarjeta de prensa y el pasaporte hacen milagros, si no la hubiera tenido, no sé qué hubiera pasado". Es una muestra de la tensión que se vive en el país y de que la Navidad es distinta a otras.