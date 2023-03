Un meteorólogo alerta de qué tiempo hará para este fin de semana: “Desde el viernes y hasta el martes...”

El catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y meteorólogo, Jorge Olcina, avisaba este miércoles en La Tarde del tiempo que tendremos en las principales ciudades de España a partir de este viernes y que durará, previsiblemente, “hasta el martes o el miércoles”. Eso sí, dependerá de cada ciudad el impacto que traigan esos cambios porque, como explica el experto a Pilar Cisneros, no será igual la situación en Valencia que en Sevilla o en Madrid.

Además, matiza Olcina de que, antes de que lleguen esas temperaturas, este jueves tendremos un día de inestabilidad antes de dar paso al fin de semana que, explica, no debería asustar a aquellos que vayan a viajar a partir del viernes. “Nos queda este jueves, de inestabilidad. Entra un frente y va a dejar incluso algún chaparrón en forma de tormenta, porque ya estos días estamos teniendo temperaturas un poco más calurosas de lo normal. Eso hace que cuando pasen ahora los frentes, en algunos puntos de España lo hagan en forma de tormentas e incluso veremos rayos”.









El tiempo que hará a partir del viernes



“Hace una semana estábamos con abrigo y viendo nevar en Mallorca, y en apenas 7-8 días ha cambiado el panorama meteorológico”, adelantaba Olcina en La Tarde. Y es que, como explicaba la propia Pilar Cisneros, se prevé una subida de las temperaturas de cara al fin de semana, pero depende mucho de la zona en la que te encuentres.

No llega el verano de golpe, pero sí que es verdad que AEMET ha avisado de un aumento de temperaturas a partir del viernes que estarán en 5 y 10 grados por encima de los normal en la mayoría de España. En el caso de la vertiente mediterránea, podrían llegar a subir 15 grados más de lo normal.









“Nos viene una masa de aire cálido, nos viene un anticiclón a partir del viernes que se va a quedar durante varios días. Al menos 4 o 5 días, todo el fin de semana y principios de la semana que viene. Y muy especialmente veremos esa subida de las temperaturas en el mediterráneo, porque se da la doble circunstancia de esa masa cálida y viento de poniente. Cuando sopla poniente sobre el mediterráneo, el aire se recalienta todavía más. Por eso se está hablando de temperaturas de 31 a 33 grados en Valencia o Alicante”, explica Olcina.

Asimismo, en Valencia este sábado tendrán un pico de 31, y está previsto que el lunes lleguen a 33. Van a ser días casi de anticipo de verano, más que del mes de marzo, alerta el meterólogo.









¿Qué temperatura hará en el norte y en Madrid?



Pero no sólo se ha centrado el catedrático del clima en qué temperatura hará en la costa mediterránea, también en el tiempo que hará tanto en el norte como en la capital. “En Madrid estamos hablando de 24 o 25 grados, y con mínimas por encima de los 14 grados. Una vez superado este jueves, habrá pocas posibilidades de lluvia hasta una semana después. Salvo que algún frente roce de nuevo la costa cantábrica, a Galicia especialmente. Pero no hablamos de lluvias importantes. Las condiciones de sequía que se viven en algunas regiones de España no van a mejorar”, concluye Olcina, que insiste en que puede que tengamos que sacar el paragüas en las últimas horas previas al fin de semana.