Martínez-Brocal desvela cómo fue la convivencia en el Vaticano entre Francisco y Benedicto XVI

Los nueve años que han coincidido Benedicto XVI y Francisco (2013-2022) distan mucho de la última vez en que un Papa retirado y otro en ejercicio coexistiesen. Fue en 1296. Celestino V abdicó, sucediéndole Bonifacio VIII. Este apresó a su antecesor cuando no quiso acompañarle a Roma, huyendo a su antigua celda de ermitaño.

Aunque la relación entre el acutual pontífice y Benedicto XVI ha estado lejos de esta historia medieval, en no pocas ocasiones se ha señalado una supuesta rivalidad entre ambos. Es uno de los motivos por el que el Papa Francisco se animó a conversar con Javier Martínez-Brocal, ''uno de los mejores vaticanistas del momento'', como le define Fernando de Haro. Fruto de esa conversación ''muy larga'', más que entrevista, nació ''El sucesor. Mis recuerdos de Benedicto XVI''. El libro fue publicado el pasado mes de mayo por la editorial Planeta.

Martínez-Brocal recuerda esas charlas como ''momentos de gran humanidad''. Tras ver al Papa siempre reaccionando en las audiencias y ante los jefes de Estado, ''poder conversar con él es otra cosa''. La conversación se realizó en tres días distintos, que se completó con llamadas telefónicas y mensajes escritos. Destaca la serenidad del Papa. ''Quería hablar de este tema'', del periodo de convivencia. ''Quería que se supiera la versión de la historia'' y ''sin contaminaciones''.

Francisco le pidió al periodista ''subrayar la palabra gentileza'' como el adjetivo dominante durante los nueve años de cercanía con los dos Papas, que vivían apenas a unos metros de distancia.

A Martínez-Brocal le llamó la atención cómo Francisco definía las conversaciones entre los dos Papas ''eran muy divertidas'', pues había chistes y bromas. ''Salían sonriendo de sus reuniones''. Este testimonio de Francisco quebró una idea que tenía el periodista sobre una posible tensión entre ambos.

Francisco le contó algunos detalles del Cónclave, cómo iba consiguiendo más votos en cada sesión, pues ''quería mostrar el cónclave como algo de unidad, no de luchas''. El exdirector de Rome Reports cree que el Papa, al contarle esa información, ''rompió un poco'' ese secreto del Cónclave. Principalmente sirve para proteger a los cardenales que han votado al Papa y los que no, pero diez años después, a opinión del Papa, ya no es necesaria.

Retractores y disgustos de Francisco

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Francisco habló también de sus críticos, como el cardenal Sarah, que hizo un libro ''para intentar envolver a Benedicto XVI en críticas al pontificado de Francisco'', describe Martínez-Brocal, pues ese libro no lo firmó conscientemente Benedicto XVI.

También le preguntó por el arzobispo Gänswein, secretario de Benedicto XVI en sus últimos años de vida. Francisco reconoció que encontró en el arzobispo alemán ''algunos problemas para vivir la unidad con el Papa y que hubiese una convivencia pacífica''. Le puso en dificultad. Y el libro que publicó al morir Benedicto XVI el mismo día del funeral, en el que se criticaba a Francisco ''le pareció una falta de lealtad''. Por eso el Papa perdió su confianza. Sin embargo, en unas semanas asumirá el cargo de nuncio en Estonia, Letonia y Lituania, una forma del Papa Francisco de demostrar ''que no hay cuentas pendientes''.

Al Papa no le gustó que cuerpo de Benedicto XVI fuese tanto tiempo expuesto. Duró tres días. Aunque es una tradición italiana, le pareció poco discreto. El periodista asegura que ''el Papa está tratando de desmantelar todo lo que dé la impresión de que el Vaticano es una corte barroca''.

Sobre la continuidad y ruptura entre los dos Papas, afirma que ''son dos Papas diferentes, con prioridades y su propia visión de la Iglesia'', pero asegura que el no tener la misma visión ''no les hacía enemigos''. Señala que un sector de la sociedad y de la Iglesia ''atribuyó a Benedicto XVI un papel de garante del pontificado''. Y asegura que Francisco teme que la instrumentalización que se hace de Benedicto XVI sea ''una instrumentalización contra la institución del sucesor de Pedro''.

¿Renunciará Francisco como hizo Benedicto XVI?

Aunque el Papa insiste en que no quiere renunciar, Martínez-Brocal asegura que recomendaría al Papa que no lo haga igualmente. Lo de Benedicto XVI fue una excepción histórica. ''Si Francisco renucia, crearía una tradición''.

Fernando de Haro indica a las personas ''de buena voluntad que tiene una cierta dificutlad con Francisco''. Martínez-Brocal asegura que el Papa desconcierta ''porque el Evangelio es desconcertarte''. Asegura que su prioridad debe ser la evangelización. Más allá de tener clara la doctirna, ''hay que vivirla de un modo coherente''.

Le gusta que le provoquen

Francisco le puso dos condiciones para la entrevista. La primera, ''venir con las manos vacías, para ser libre de hacer las preguntas que quieras'', le dijo. Sin embargo le llevaba pequeños obsequios como helado. Aunque destaca la grabación que le llevó de una ópera que vio en Buenos Aires. ''Eso le conmovió''.

''Es una persona a la que le gusta que le desafíen. No le gustan los diálogos educados e informales. Le gusta que le provoquen''.