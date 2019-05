María del Pino, dueña de la pizzería salvada por un tuit: “Ha venido gente de muchísimos sitios"

María del Pino se fue a La Laguna para estar con su hija y allí se buscó la vida abriendo la pizzería que antes tenía en Fuerteventura, 'Pizzería Nisa'. Pero hace poco el negocio empezó a ir mal y lo cuenta en 'La Tarde': “Iba más mal que bien, pero bueno, seguíamos allí, peleando”.

La dueña de la pizzería además hacía labor social: “Con lo que me sobraba de la pizzería decidimos poner una mesita fuera por si alguien quería algo en su necesidad. Hay gente que lo necesita. Y mi objetivo era que no tengan que pedírmelo, que quien quiera pase y coma. A mí me conocían de todo el barrio por eso, porque aquí es donde damos de comer”

Y aun así la pizzería iba regular, por lo que aquí entra su hija, Nisa: “Mi madre ya me dijo que el negocio iba mal y yo, como fui la que la motivó a venirse aquí, me sentía muy mal. Yo tengo Twitter con unos cuantos seguidores y me dije 'voy a ver si pongo algo y mis colegas vienen a tomar algo y pedimos unas pizzas'. Entonces puse un tuit poniendo cómo me sentía, cómo me daba pena ver la izzería vacía y mi madre todo el esfuerzo trabajando. Al principio me daba corte decir algo, siempre quieres decir algo bueno y era el último recurso. Y entonces pensé 'a ver si Twitter puede hacer su magia' y en menos de una hora ya tuvimos clientes”.

Audio María del Pino en 'La Tarde': "Un tuit de mi hija ha salvado la pizzería"

Nisa tuvo un éxito que ni ella se podía imaginar: “A las pocas horas alcanzó los mil retuits, me empezó a escribir gente de todas partes. Al día siguiente lo habían visto millones de personas y he recibido apoyo sin parar”.

¿La gente ha ido? “Sí”, asegura María del Pino: “Muchísima gente, pero muchísima, de Barcelona, del extranjero de vacaciones aquí, de Cantabria, de muchísimos sitios. Me dicen que quieren colaborar con nosotros y es una pasada, la gente es maravillosa. Tenemos un tablón y han escrito cosas preciosas: 'La gente buena merece siempre buenas cosas, en este caso, una pizza de Nisa', 'vine desde Cantabria a probar las pizzas, viva Twitter'”.

El negocio ya va bien, así que la pregunta es, ¿seguirá dando de comer de forma desinteresada a gente con necesidad? La respuesta es firme: “Sí, eso siempre”.