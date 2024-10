Su madre se niega a salir de Alfafar tras la DANA y él llama a COPE para convencerla: sorprende con el motivo para quedarse

Desde la noche del martes, podríamos decir que toda España vive con el corazón en un puño. La DANA, que se preveía bastante fuerte a pesar de todo, dejaba consecuencias devastadoras en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y parte de Andalucía.

Una trágica DANA que es, hasta ahora, la peor de la historia. El balance de víctimas, todavía es provisional, pero sitúa los fallecidos en 158. Una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que todavía las labores de rescate no pueden darse por finalizadas.

Cuesta creer, sin lugar a dudas, que un fenómeno natural pueda ser tan devastador y que, en un país como el nuestro deje tantas víctimas mortales este temporal.

Aquí en COPE, ya lo sabes, te estamos acompañando dándote la última hora en cuanto sucede y ayudándote, si tú o alguien cercano a ti se encuentra en la zona, para reencontrarte con los tuyos. Estamos a tu entera disposición.

Por eso, a lo largo de estos días te estamos contando distintas historias que nos llegan directas desde el lugar de los hechos. Historias y testimonios que, en muchos casos, son esperanzadores y sirven como un rayo de luz en medio de la oscuridad.

Es el caso de esta preciosa historia que hemos vivido en directo. Y es que Fernando, de Alfafar, uno de los pueblos más castigados por la DANA, llamaba a 'La Tarde' para contarnos que su madre, Encarna, no quiere salir del pueblo a pesar de ser un lugar peligroso.

Ella tiene 81 años y está en lo que se conoce como “zona cero”. Sin embargo, no quiere salir de ahí.

La bonita razón por la que Encarna no quiere salir del pueblo

Para Encarna no están siendo días fáciles ya que esta devastadora DANA se ha llevado todo lo que tenían en su pueblo. A pesar de todo eso, no ha querido abandonar la que ha sido, desde siempre, su casa.

Sin embargo, para Fernando, su hijo, tampoco están siendo las mejores horas. Él nos llamaba después de un día duro de trabajo, en el que ha pasado más de una hora en la carretera. Llamaba consternado porque su madre no quiere salir del pueblo.

“Ella está entre Masanasa y Alfafar, donde está todo arrasado, completamente arrasado. No hay nada. No hay luz, no hay agua, no hay teléfono. No podíamos contactar con ella, era imposible. Entonces, ayer conseguimos llegar andando medio metro de barro a su casa. Ella estaba allí, bien. Dije, 'mamá, ponte unas botas de agua o lo que sea, que nos vamos a casa, que tengo el coche a un kilómetro más o menos.' Y me dice, 'no, no, no, yo no me voy a ningún lado'” comenzaba contando.

rober solsona La zona de Alfafar después de la DANA.

Y es que, a pesar de que se ha quedado sin agua y sin nada, ella no quiere salir de su pueblo. “Me dice, 'mis vecinos me necesitan aquí', porque es la única de toda la finca, es una finca más o menos nueva, que tiene gas butano. Entonces, ella le está haciendo de comer, le está preparando los desayunos a los chiquillos y le está haciendo de comer a toda la finca. Y no se ha venido a mi casa porque tiene que estar allí con sus vecinos” decía emocionado.

Encarna siente que su deber es estar con sus vecinos y por eso posterga irse con su hijo. Es tal su obligación, que ella misma llamaba a COPE.

Una emotiva conversación entre madre e hijo en directo

Encarna llamaba directamente a 'La Tarde' para contar que sí, no quiere salir del pueblo porque tiene que estar con sus vecinos y proveerles de alimentos.

“Estamos desde el martes por la tarde y que yo estaba sentada tranquilamente leyendo, que me gusta mucho leer y escribir poesía, pero sentí gritos en la calle de que venía agua, pensé que se había roto alguna tubería. ¿Cuál fue mi asombro? Al ver cómo venía todo el agua que venía del barranco de Catarroja, que por desgracia yo lo viví en el 57, yo tenía 13 años.” comenzaba contando.

“No dio tiempo ni siquiera a poder sacar algo de los trasteros, pero bueno, como se dice, es un trastero. Eso o se tira o ya no vale nada. Lo principal son las vidas que están cargándose. Esto que no hay palabras para describirlo” expresaba.

Paiporta, zona cero de la DANA

Dice que tiene que dar de comer a todos sus vecinos, porque todos están colaborando y ayudando para limpiar el pueblo. “A mí no me dejan bajar a quitar el lodo que tenemos en la puerta y en una plaza que es la nuestra, porque son patios interiores y tenemos una plaza. Ellos están quitando ahí abajo el barro. Casi no tienen horarios para comer hasta que ahora se haga de noche y se vuelven a subir y mañana continúan. Aquí de momento no ha venido nadie a ayudar” lamentaba

“Puedo deciros que hoy me he sentido muy satisfecha, porque han bajado vecinos, “Enarna. ¿Puedes poner este caldo y echar unos fideos para comer?” Sí. Mis vecinos, “¿os hace falta que os caliente la leche para el desayuno?” Sí. “¿Me puedes cocer media docena de huevos? Sí. ¿Me puedes cocer unas judías?” Sí” decía orgullosa.

De momento, asegura Encarna, nadie le va a hacer irse de su pueblo, porque tiene que ayudar a todos los que, a su vez, le ayudan.