Los trucos de Pilar Cisneros para preparar la mejor receta de Navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, es tradición reunirse en torno a la mesa ya bien sea en la comida de Navidad, Año Nuevo o celebrar mediante una gran cena la Nochebuena y Nochevieja rodeado de familiares, amigos y seres queridos. Pilar Cisneros se pone el delantal de cocinera y el gorro de chef y nos lo pone fácil con una receta de cochinillo para chuparse los dedos que hace aprovechando la ocasión y que nunca falla.

La presentadora de 'La Tarde' inicia compartiendo su receta aludiendo a los "trucos" para preparar el mejor cochinillo: "Hay que coger un cochinillo que no sea muy grande, máximo de 5 kilos y el resto de ingredientes son agua y sal". También es necesario otra cosa más importante que la comunicadora nos comentará más adelante.

"Coges la mitad del cochinillo, coges la bandeja del horno, la bandeja que tenga fondo porque es importante poner agua en esa bandeja, pero el cochinillo no se puede poner encima del agua, no puede tocar el agua". Pilar Cisneros nos comenta que ella pone ramas de laurel para que el cochinillo no toque ese agua con las costillas hacia arriba."Este es uno de los trucos importantes. Yo tengo las ramas que guardo del Domingo de Ramos".

Previamente el horno debe de haber sido precalentado hasta que llegue como máximo a 190 grados. "Se tiene que hacer muy despacito, es una de las claves". Hay que tenerlo por lo menos 90 minutos a 180 grados "más o menos". "Lo importante es que cuando le des la vuelta y lo pongas boca arriba, lo pinchas y lo untas con una brocha de aceite de oliva virgen extra". "Tiene que estar por lo menos 2 horas o 2 horas y cuarto para que vaya soltando toda la grasilla y al final unos 15 minutitos muy fuerte para que quede tostado".

"Importante que el agua no se seque nunca, hay que ir añadiendo agua", concluye la presentadora de 'La Tarde'