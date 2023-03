Las tres razones por las que deberías beber leche de vaca y abandonar las bebidas vegetales

Seguro que alguna vez has escuchado eso de que, beber leche una vez que abandonamos el periodo de lactancia, no tiene ningún sentido e incluso es malo hacerlo. Se llega a decir, incluso, que puede llegar a provocarte problemas de salud, como afecciones cardiovasculares, obesidad, o incluso diabetes. Por eso, son muchas las personas que llegarán a decirte que, sin duda, es mucho mejor beber bebidas vegetales mal llamadas, leche de avena o leche de soja.

Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? Pues, como nos recuerdan los expertos a los que hemos consultado en COPE, es bastante falso y no se trata nada más que de una "moda". Una tendencia que, en realidad, está calando y mucho en la población y afectando gravemente a los productores de leche. Hay un descenso generalizado de consumo de leche de vaca, y es una realidad.

De hecho, según el Departamento de Agricultura de EEUU, el consumo de leche líquida, entre 2009 y 2018, bajó un 19%, unos datos muy parecidos a los que maneja España. Pero, ¿realmente es mejor consumir bebidas vegetales? Pues un experto nos responde y nos da las claves.

Leche de vaca, mejor que bebidas vegetales

En La Tarde de COPE hablamos con Iñaki Ruiz Irastorza, especialista en gastroentereología y nutrición infantiles del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo. Él nos explicaba que, este descenso del consumo de la leche no es más que una "moda" barata que no lleva a ningún lado y, sobre todo, que no está sustentada en ninguna base científica.

Por eso, también nos explicaba por qué deberíamos abandonar las bebidas vegetales si no tenemos ningún problema con la lactosa, y optar por la leche de vaca o de otro origen animal. Una de ellas es que, como explicaba el experto, "no hay estudio que demuestre que el consumo de leche entera sea menos saludable, está demostrado, y lo dice la OMS, que el consumo de leche no es nocivo para la salud, salvo que seas alérgico y tengas alguna enfermedad rara" explicaba.

O sea, que, primeramente, la leche entera no te puede provocar enfermedades. La segunda de ellas, es que las bebidas vegetales, realmente, no son tan saludables como se venden. "Ha calado como saludable el consumo de bebidas vegetales, cuando, la mayoría de ellas no lo son. No son significativamente diferentes a un vaso de agua con azúcar y sabor a avena, arroz o almendras" explicaba el experto.

Y, la tercera de ellas, es que es algo connatural al propio ser humano, porque como explicaba Iñaki Ruiz Irastorza, el 90% de la población de raza blanca, ha desarrollado una "ventaja evolutiva increíble" que nos permita tolerar la lactosa y adquirir, con ella, distintos nutrientes saludables para nuestro cuerpo. Y decimos de raza blanca, porque como recordaba nuestro experto, el 90% de las personas en Asia y en África no pueden digerir la lactosa como parte de su adaptación al medio.