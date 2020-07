Las secuelas tras el coronavirus

Has superado al virus. Lo has conseguido. Lo dicen los análisis: negativo, pero sin embargo, no te sientes como antes. Hay muchos pacientes recuperados con efectos secundarios como el cansancio, la pérdida muscular, les sigue costando respirar, trastornos del sueño e incluso alopecía, una de las secuelas que ya se han visto en muchas personas que han superado el coronavirus.

Parece como si tuviese 20 años más de los que tengo o incluso 30

Eduardo de 61 años de edad, le dieron el alta el 4 de abril y por fin pudo regresaer a casa, eso sí, acompañado de una bomba de oxígeno para poder respirar. Han pasado tres meses y ya puede respirar por si mismo pero las secuelas son evidentes, tras el TAC de tórax observaron que el pulmón derecho todavía no estaba recuperado. Nos cuenta que los síntomas que siente son: falta de concentración, fatiga, pérdida muscular en piernas y glúteos y tensión alta.

Como Eduardo hay muchas otras personas. Entre ellas Alfredo que cumplió los 60 años en el hospital y ha sido uno de los casos de coronavirus más graves de nuestro país. Estuvo 70 días hospitalizado, pasó por la unidad de cuidados intermedios antes de estar 41 días en la UCI, y 21 en coma.

He estado 21 días dormido sin responder a ningún tratamiento y no mejoraba

Las secuelas del coronavirus y su duración siguen siendo un reto y un misterio para los médicos e investigadores, ya que no siguen los mismos patrones en muchos pacientes. Joaquim Gea Guiral es jefe del Servicio de Neumología del Hospital del Mar y Decano de Medicina de la Universidad Pompeu Fabra. Ha podido comprobar la presencia de estos síntomas en muchos de sus pacientes y ha visto que no solo presentan estos síntomas los que han estado más críticos como Alfredo, sino que también pueden tenerlos pacientes que han tenido un ingreso más convencional.

Todavía no se sabe lo que durarán y en que grado podrán ser permanentes o no

Además parece que estos síntomas no entienden de edades, por lo que los pacientes más jóvenes también pueden presentar alguno e incluso muchos recibieron el alta hace más de dos meses y siguen con algún tipo de secuela.

El doctor GeaGuiral ha iniciado además un estudio en colaboración con los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. y la Universitad Pompeu Fabra para investigar el problema.