Las "leyendas urbanas" de las opciones que tienen los alumnos que no han logrado la nota tras la selectividad

Seguro que como padre, ahora o como estudiante en su día tienes grabado este momento en la cabeza: cuando publican por fin las notas de selectividad, ahora de la EVAU. Ordenador o móvil en mano, metes tus datos y contienes la respiración. Y de repente ahí está: la gran alegría o la gran decepción. El problema no suele ser aprobar. En los últimos años, la prueba es superada por más de un 90% de los alumnos. El problema es que la nota te dé para estudiar lo que quieres.

Esta semana se han conocido ya las notas de la EVAU en todas las comunidades autónomas. ¿Qué pasa si no has logrado la nota para hacer el grado que quieres? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la mejor opción? Federico Luis Fernández, jefe de la Sección de Admisión de la Universidad Autónoma de Madrid, explica en La Tarde qué es lo primero que debemos tener en cuenta si la nota no es suficiente.

¿Apuntarse a la lista de espera o presentarse para subir notas?

Una vez no hemos obtenido la nota suficiente para acceder a la carrera que deseamos, tenemos dos opciones inmediatas: o bien nos apuntamos a la lista de espera o nos volvemos a examinar para subir nota.

Federico apunta que las listas de espera son muy desconocidas y explica cómo funciona: “Las listas de espera se generan en función de la caída de los alumnos que decidan, por cualquier motivo, no matricularse en un grado”. Si un grado tiene 200 plazas, por ejemplo, las 200 personas con la nota más alta serán admitidas, pero necesitan formalizar la matrícula para poder acceder al grado: “Si al hacer la matrícula nos fallan 50 personas, vamos a tirar de los 50 siguientes estudiantes con las notas más altas”. Es importante porque puede darse el caso de que la nota de corte baje mucho debido a los alumnos que, finalmente, no han formalizado su matrícula.

Pero hay una clave: “Lo primero es estar pendientes de las listas de espera e informarse del procedimiento porque generalmente hay que apuntarse a estas listas. Muchas personas creen que son automáticas y la mayoría de las veces no lo son”, por este motivo es muy importante, a partir de este momento, informarse.

¿Si me apunto a una lista de espera de una carrera me puedo matricular en otro grado? Hay muchos que piensan que deben elegir entre matricularse en otra carrera -en la que sí tienen plaza- o apuntarse a la lista de espera de la carrera, que es la primera opción del alumno y, así, arriesgarse. “Esto es otra leyenda urbana”, señala el experto. “Los estudiantes, en su solicitud, eligen doce estudios de distintas universidades. Pongamos que un alumno es admitido en el sexto estudio. Este alumno tiene derecho a estar en lista de espera de los cinco primeros, pero los siguientes estudios -a partir del sexto- no podrían estar en lista de espera”. Federico explica que la lista de espera y la matrícula son procesos totalmente diferentes: “Matricularte no te saca de las listas, al menos en Madrid”.





La segunda opción es presentarse a subir nota y esta “es casi indispensable”, según afirma el jefe de la Sección de Admisión de la UAM. “Si yo me examino este año con todo fresco, puedo dedicar mi año a hacer otras cosas como estudiar idiomas con tranquilidad y ya tengo mi nota aparcada”, que queda guardada para el año siguiente. Por otro lado, hay muchos que deciden matricularse en un grado similar, donde se compartan asignaturas, para así, al año siguiente, cambiarse a la que querían y convalidar esas asignaturas. Si este es tu caso, lo mejor es que, de igual forma, te presentes a subir nota: “En la mayoría de los casos es necesario tener la nota de admisión, por lo que si yo ya he subido la nota, puedo dedicarme a superar materias que se puedan convalidar y despreocuparme de tener que estudiar otra EVAU el año siguiente”.

De esta forma, si no se han obtenido las notas suficientes, volverse a presentar a los exámenes en julio “es muy recomendable” porque cabe la posibilidad de que “mezcle las notas de las dos EVAU que he superado -la parte obligatoria y la optativa-, de manera que podría obtener un mix de la nota más favorable y que sea más favorable que una sola EVAU. Es muy buena idea presentarse, aunque conlleve un estrés”.