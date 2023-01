Las frases más impactantes de la nueva canción de Shakira

Tras el anuncio de la colaboración conjunta entre Shakira y el productor argentino Bizarrap, han sido muchos los que desde entonces estaban pendientes del lanzamiento de la canción. Y la espera ha merecido la pena. Desde esta madrugada la canción se ha hecho pública en todas las plataformas y desde entonces, todos seguimos boquiabiertos con su letra, llena de dardos hacia su expareja, Gerard Piqué. Lo cierto es que, desde primera hora de la mañana, las redes sociales y los grupos de WhatsApp de todo el país están echando humo. Una canción del estilo de la cantante colombiana, muy pegadiza y con insinuaciones muy directas a su ruptura sentimental con el exfutbolista del FC Barcelona. Y con esta, ya sería sería la tercera entrega en forma de canción tras “Te Felicito” y “Monotonía”, algo así como “Historia de un desamor en tres actos”. En las dos anteriores las referencias eran más leves, pero enseguida te puedes percatar de que esta vez, no se ha dejado nada en el tintero.





“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.





Los chats, memes y mensajes no paran. De hecho, Shakira y Clara (la actual pareja sentimental de Piqué) llevan, desde el lanzamiento de la canción, en lo más alto de las tendencias de Twitter. No. Ella tampoco se ha librado de la polémica ni de los juegos de palabras.





“Tiene cara de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”





Entre las opiniones se puede leer de todo: que si se ha quedado a gusto, que si pobre Piqué, que se ha pasado con la letra o que olé por ella. Y, si lo piensas, las mejores canciones han surgido de rupturas: Paquita la del Barrio o Rocío Jurado ya las elevaron a la categoría de arte. Al final todos sabemos que de lo que habla Shakira, pero seguirá moviéndose en el terreno de la insinuación... ¿O no?





“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique”.

En tan solo una hora, la canción ya había superado los 3 millones de reproducciones y 12 horas después, el videoclip tenía más de 12 millones de visualizaciones en YouTube. Y no es para menos; en la letra de Shakira no se ha librado nadie que tenga la mínima cercanía con Piqué. La cantante ha arremetido incluso contra la abuela de sus hijos y ha tenido tiempo para acordarse de asuntos económicos.





“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda".





Hasta las marcas han tenido su espacio en este sinfín de indirectas muy directas cuando hace referencia al cambio de un Ferrari por un Twingo y de un Rolex por un Casio. Y a esta hora si no has escuchado ya la nueva canción de Shakira y la has comentado mil veces, es que no estás en el mundo. Te recuerdo que Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio de 2022 tras 12 años de matrimonio y dos hijos en común de 7 y 9 años.