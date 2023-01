Sin indirectas ni sutilezas: los dardos de la nueva canción de Shakira contra Piqué

Sin indirectas y obviando las sutilezas. Así ha fraguado Shakira la venganza contra su exmarido, Gerard Piqué. Si en su última canción, 'Monotonía' manifestaba su tristeza y lanzaba algún que otro dardo, ahora, la cantante colombiana va de frente contra el futbolista y su nueva novia.

No deja títere con cabeza, no se salva ni la suegra. Incluso le recuerda la deuda con Hacienda.

La canción ha sido toda una revolución en las redes y en una hora ha sumado casi cuatro millones de reproducciones.

Es verdad que hubo días en los que las aguas parecían tranquilas sobre todo después de firmar el acuerdo por la custodia de sus dos hijos. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas han avivado una tensión más que evidente, desde que anunciaron su ruptura el 4 de junio.

Ahora, ya no hay vuelta atrás. La canción no da lugar a ambigüedades y Shakira se lo deja más que claro: “Una loba como yo no está ‘pa’ tipos como tú”.





Esa es precisamente la frase promocional con la que Shakira ha anunciado en redes sociales su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap, que se ha publicado este miércoles a las 21 horas de Argentina y 01.00 horas de la madrugada en España.

El mensaje ha sido interpretado por sus seguidores como una nueva alusión a su ruptura, en junio del año pasado, con el futbolista Gerard Piqué, tras los dos sencillos lanzados en 2022 "Te felicito", con Rauw Alejandro y "Monotonía", en colaboración con Ozuna.

CON BIZARRAP

La nueva canción ha sido anunciada también en las redes sociales de Bizarrap con el título "BZRP Music Session #53". A sus 24 años, el argentino es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su última colaboración con el cantante canario Quevedo, "BZRP Music Session #53", fue uno de los grandes éxitos del 2022 y ha hecho canciones con artistas como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente.

