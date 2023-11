Las dudas de Cruz Morcillo sobre el momento del disparo a Vidal-Quadras: "¿Es de verdad?"

El ex político,Alejo Vidal Quadras, está vivo y de milagro. Parece que un acto reflejo hizo que girara la cara en el momento en que un motorista se acercó a él y le disparó apuntando a su cabeza. Fue a plena luz del día, en plena calle, a la una y media de la tarde de ayer. Ángel, era uno de los testigos allí presentes y que pudo ver todo lo que ocurrió, y explicaba en COPE que "iba andando deprisa y una persona gritó, "¡el del casco!". Y cuando oyó lo del casco se escapó corriendo, abajo le estaba esperando una moto. Yo me quedé con el hombre este, junto a la persona que le puso su propio jersey en la herida y le preguntamos si sabía quién podía haber sido, por decírselo a la policía y dijo que no".

Afortunadamente, se puede decir que está vivo, estable y que su vida no corre peligro. Ya en el hospital, cuando podía hablar con los médicos, puso nombre a los que habían intentado asesinarle, y es que Vidal-Quadras apunta al régimen iraní.

¿Qué se sabe de esta investigación?

Sobre la última hora del estado de salud de Vidal-Quadras, la periodista especializada en sucesos,Cruz Morcillo, explicaba en'La Tarde' que le habían contado "que estaba intubado, la lengua no estaba afectada y eso es una gran noticia para alguien que la palabra es esencial. Estaban pendientes de ver cuando podían desintubarlo, pero la evolución era favorable y me advertían que la edad, cirugía, post cirugía, todo esto hay que tenerlo en cuenta".





El intento de asesinato fue a plena luz del día, se analizó una moto que apareció quemada después a las afueras de Madrid y sobre esta cuestión, el periodista Pablo Muñoz, decía que "esta mañana todavía no se había podido determinar esa moto en el término municipal de Fuenlabrada, pero lo que sí sabemos es que parece que son sicarios, gente contratada, que la policía lo que está haciendo en este momento es visionar todas las cámaras de seguridad, de ayer y días anteriores, pero lo que está claro es que los que habían intentado el asesinato, habían estudiado a la perfección los movimientos y rutinas de Vidal-Quadras, de tal forma que existe la esperanza de si las cámaras de seguridad pueden aportar algún tipo de luz sobre lo ocurrido".

El intento de atraco está descartado

Se descarta el atraco, y se analizan todas las hipótesis, aunque todo apunta a un encargo de ejecución a la carta, "es una persona de absoluta rutina, de hacer siempre las mismas cosas, a la misma hora y en el mismo lugar, entonces, eso lo sabe alguien que está pendiente de eso, que no media palabra, que va en chándal, gorra, zapatillas y lo que se pregunta la gente es cómo un sicario puede fallar y podría haber vuelto disparar, ¿por qué no le mata? ¿Es un sicario de verdad?", comentaba Cruz.

Alejo Vidal-Quadras vivía ya hace tiempo alejado del foco público y muchos le recordarán por su etapa en el Partido Popular de Cataluña. Quizás, hay menos que se acuerden de que fue vicepresidente del Parlamento Europeo o de que fue, ya en 2014, uno de los fundadores de Vox, un partido que terminó abandonando por las discrepancias con el que ahora es su presidente, Santiago Abascal.





Y en estas dos últimas etapas de su vida es cuando tuvo mucha relación con el exilio iraní. Una relación que comenzó cuando estaba en el parlamento europeo, pero que también incluye la financiación a Vox, algo que él mismo reconoció. Pablo explicaba que "es evidente que existe esa relación con la oposición israelí porque pertenecía al grupo de eurodiputados que estaba denunciado todos los atropellos antidemocráticos que hace el régimen iraní y que le había calificado como terrorista a él. La policía dice que esta es una pista, pero hay que ver si algunos de los clientes de Vidal-Quadras, que son iraníes, tienen algún deseo de venganza con él por alguna otra razón".