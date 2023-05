Las contraseñas, a punto de cambiar para siempre: un experto explica qué es la 'Alianza FIDO' y cómo funciona

Hoy día 5 de mayo es el día internacional de las contraseñas, gracias a ellas se accede a las distintas redes sociales, a plataformas e incluso a cuentas bancarias. Lo que se desconoce es que son muy vulnerables. Una encuesta refleja que el 56 por ciento de las personas no cambia nunca sus claves y el 42 por ciento usa siempre la misma. Los gigantes de la informática Google, Apple y Microsoft trabajan para eliminar las claves de acceso y buscar otros métodos de para acceder. En 'La Tarde' analizamos cómo tener un código de acceso seguro y qué medidas hay que tomar ante los temidos hackers.

Pablo San Emeterio es experto en ciberseguridad y ha confirmado el modo de encontrar el código de acceso perfecto: "Si tienes caracteres especiales, números y son largas no son fáciles de adivinar, el problema es que no las cambiamos nunca y ponemos la misma para todo". Al invitado le ha llamado la atención que una de las contraseñas más utilizadas sea 123456 y ha comentado las consecuencias que pueden tener claves inefectivas: "Ha habido fugas de información por filtración como en Facebook y LinkedIn"

San Emeterio ha afirmado que estas contraseñas se cambiarán por otros dos códigos de acceso, una de clave pública y otra privada. La pública será un patrón, número o palabra, (que es lo habitual) y la privada irá interna en el teléfono y si quieres entrar desde otro dispositivo se debe hacer con datos biométricos, lo cual "se extendería a plataformas y cuentas bancarias y tardará 1 o 2 años, si tiene éxito"

El experto ha explicado qué es la identidad rápida online o alianza FIDO: "Es la alianza de las 3 empresas grandes del sector, Google, Apple y Microsoft, para estandarizar este procedimiento de identificación que remplazaría las claves de acceso".

"Son claves de acceso que no se olvidan, ya que puede ser tu huella, voz o cara" confirma San Emeterio. Además, atestigua que sigue teniendo riesgos, "no hay nada inhackeable". Comenta que hay 3 formas de identificarse ante un dispositivo común, "una es el pin, otro el mensaje o llamada al teléfono privado para asegurar que lo tiene el usuario y la tercera es el rasgo biométrico". El experto verifica que es la unión de estos tres modos con lo que hay que trabajar y no solo con uno de los elementos: "Hay formas de copiar huellas dactilares, la cara y voz puede ser copiada, se han dado casos repetición de tono de voz por IA es importante usar los 3 factores"