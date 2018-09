Las comunidades calculan que habría más de 400.000 afectados por la supuesta estafa de Idental

La Audiencia Nacional continúa investigando la supuesta estafa de la red de clínicas odontológicas Idental. Este proceso va camino de convertirse en el mayor procedimiento judicial de este país. Las 14 comunidades autónomas han aportado diferentes informes a la investigación y se estima que el número de afectados superan las 400.000 personas.

Solo en la Comunidad Valenciana, la alta inspección sanitaria de la Generalitat ha señalado que los afectados pueden superar las 200.000 personas. Andalucía también es una de las comunidades más afectadas, entre 80.000 y 90.000 personas. Por último en Cataluña pueden superar los 42.000 afectados.

Pilar Funes es una de las afectadas y ha estado en 'La Tarde de COPE' y nos ha contado su experiencia con esta clínica: “Dentro de lo que cabe mi boca está mejor que la de otras personas, pero a las pocas horas se me caían los implantes”. Funes también ha señalado que con el paso del tiempo empezaron las escusas para acabar con el tratamiento. “Muchas personas han tenido problemas psicológicos, gente que lleva más de dos años sin poder comer en óptimas condiciones”. Esta afectada también ha señalado la decepción que tiene el Gobierno de España con este tema. “En principio, el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha contestado. Pero la respuesta de Rajoy, en su momento, creemos que no fue la adecuada”.

La estrategia de esta red de clínicas era muy clara. Su oferta se dirigía a un grupo social de clase media o baja, prometiendo tratamientos odontológicos con rebajas superiores al 80%. Para ello pedían al paciente que financiaran el tratamiento a través de diferentes entidades bancarias. Las clínicas cobraban íntegramente el importe al instante pero después dejaban el trabajo prometido a medias. Los afectados también han denunciado la precariedad del material médico empleado, con implantes que se caían y que han provocado muchas infecciones debido a las malas intervenciones realizadas.

Desde el ámbito profesional, Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, ha explicado que el tratamiento que ofertaban estas clínicas fue denunciado desde el año 2016. “Consistía en una consulta coral y rápida en las que se sacaban los dientes a varias personas al mismo tiempo”, ha señalado Antonio Montero.

Por último ha explicado que sospechan que es un negocio piramidal. “Cancelaban las consultas, repetían las radiografías y también ponían mil escusas a los clientes para dejar pasar el tiempo”. Desde el Colegio de Odontólogos recomiendan que, a la hora de contratar un tratamiento, usen el sentido común. “Los tratamientos “Low Cost” no existen, con el paso del tiempo el precio va engordando y al final se paga lo mismo que en una clínica reconocida”. También es importante que la asesoría se realice por parte de un Odontólogo y no por un comercial, ya que este último solo se preocupa por la rentabilidad económica y desconoce las partes del tratamiento médico.