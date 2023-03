¿Es Largo Caballero culpable de la Guerra Civil? Un profesor analiza las referencias históricas de la moción

A pesar de que no ha habido sorpresa y la moción de censura de Vox y Ramón Tamames no ha salido adelante en el Congreso de los Diputados, las sesiones de estos dos días han dado bastante de sí y han dejado varias anécdotas. Sobre todo, se ha hablado mucho de algunos capítulos de la historia de España. No solo se han citado cuestiones más recientes, del siglo XX, como la Guerra Civil, sino que se han llegado a nombrar hasta a los Reyes Católicos.

Isabel la Católica, Blas Piñar y Largo Caballero, el Valle de los Caídos, o el Partido Comunista Español han sido algunas referencias históricas que han surgido a lo largo del desarrollo de la moción de censura. En 'La Tarde' hemos precisado si todos estos hechos a los que se ha hecho referencia en estos dos últimos días en el Congreso son del todo correctos, con la ayuda de Jorge Álvarez Palomino, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo.

¿Es verdad que Isabel la Católica tenía más poder que su marido Fernando?

Siempre se ha dicho aquello de "Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto" en referencia a la igualdad de poder que, en teoría, poseían los Reyes Católicos a partir de su matrimonio y la consiguiente unión de los Reinos de Castilla y Aragón. Sin embargo, el candidato en la moción de Vox, Ramón Tamames, en un alegato a favor del feminismo, ha destacado la figura de la reina y ha llegado a decir que "ya en el siglo XVI, tenía más poder que el propio rey".

El profesor Álvarez Palomino ha recordado que el acuerdo que alcanzan los dos, una vez se casan, es que en Castilla Fernando solo es rey consorte y no tiene ningún poder. Con lo cual, Isabel mantiene todo el poder en su corona, así como a su vez Fernando mantenía el suyo en Aragón. "Ahí Isabel dio un golpe sobre la mesa porque en muchas ocasiones era normal que en un matrimonio, como pasó un poco después con su propia hija Juana la Loca, cuando una mujer se casaba el rey consorte tomaba el poder sobre el reino", explica el historiador. Esto provocó que la reina tuviera no solo el control sobre los asuntos castellanos, sino también de lo que ocurría en América, que dependía totalmente del Reino de Castilla.





¿Realmente la Guerra Civil comenzó en el 34?

En una de sus intervenciones, Tamames ha hablado sobre la Segunda República y la Guerra Civil, situando el origen de esta en 1934, en las revueltas obreras de Asturias. Jorge Álvarez ha aclarado si esto puede considerarse solo como una metáfora o es cierto que esos hechos pueden ser el origen de la guerra. "Lo que supone es el primer intento de empezar una guerra", matiza el profesor. "El Partido Socialista con algunos aliados, como Esquerra Republicana, intentan destruir la República y hacerse con el poder. El problema es que su intento sale mal y años después se produce el segundo intento, esta vez por el otro lado, el de Franco y Mola, que tiene más éxito y sí que llega una Guerra Civil".

"La República estuvo siempre atacada por los dos lados", indica el historiador. Había gente en la derecha que pensaba que el regimen era demasiado izquierdista y con un sesgo anticlerical, pero Álvarez Palomino también recuerda que en la izquierda, los anarquistas y gran parte de los socialistas, tampoco querían la República, la consideraban burguesa y que no representaba los ideales de la clase obrera.

¿Largo Caballero es el responsable de la Guerra Civil?

Tamames también se ha referido en su discurso a Largo Caballero, ministro socialista de Trabajo durante la Segunda República y Presidente del Gobierno durante la guerra, al que le ha echado la culpa precisamente del inicio de la misma. "Todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin español, él se lo creyó y acabó en Guerra Civil", ha expresado el candidato de la moción de censura.

Por su parte, el profesor Álvarez Palomino ha definido a Tamames como "demasiado optimista", ya que ha declarado que la mayoría de sus alumnos de primero de carrera no conocen a Largo Caballero. En cuanto a si es reponsable de que se desencadenara la Guerra Civil, el historiador coincide en parte. "Es cierto que fue el que incitó al ala del PSOE más contraria a mantener la legalidad republicana". Jorge Álvarez ha destacado que Largo Caballero sufrió un proceso de radicalización en los años 33 y 34, y "es el que arrastra al PSOE hacia una posición puramente revolucionaria en contra de otros líderes socialistas, como Julián Besteiro".

¿El Valle de los Caídos fue levantado por esclavos?

Por supuesto, en esta sesión en el Congreso también ha salido a colación una vez más el tema del Valle de los Caídos. Pedro Sánchez se ha referido a esta cuestión y ha apuntado que en España "se sigue honrando mausoleos de la Dictadura levantados con mano de obra esclava, a mayor gloria del tirano".





En este sentido, Jorge Álvarez considera que esclavo quizás no el término más adecuado para referirse a las personas que construyeron el monumento del Valle de Cuelgamuros. "La esclavitud implica la propiedad del ser humano", explica el profesor. "En el Valle de los Caídos lo que se utilizó fue trabajos forzados de presidiarios, lo cual es lamentable, pero no es como si esto fuese las pirámides del antiguo Egipto". El historiador ha indicado que precisamente muchos de los que trabajaron en la construcción de obras públicas en los primeros años del Franquismo lo hacían a cambio de una reducción en su condena.

¿El PCE fue clave en la Transición?

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha aprovechado en su intervención en la moción de censura para poner en valor el papel del Partido Comunista en la historia de España, especialmente en la Transición. "Llegamos hasta aquí gracias a la lucha de un partido, junto a otros, pero sí, el partido del que usted formaba parte", interpelando directamente a Tamames.





No obstante, Jorge Álvarez ha descartado que el PCE fuera tan decisivo para la llegada de la democracia a nuestro país como ha dicho Díaz. "Las decisiones principales de la Transición estaban ya tomadas cuando se empieza a negociar con el Partido Comunista", señala el historiador. Recuerda que el Partido Comunista nunca había sido el principal representante de la izquierda española, pero finalmente se habla con ellos porque "hay un simbolismo muy grande" en legalizar al PCE, momento en el que se empieza a conversar con Carrillo.

¿Hay paralelismos entre la España actual y la del 36?

Ramón Tamames ha llegado a decir también que vivimos en "una España como la del 36". "Desde luego hay símbolos preocupantes de polarización política" que nos pueden recordar esta fecha, según el profesor Álvarez. Sobre todo, hay una serie de hechos que curiosamente se parecen bastante a lo que ha sucedido últimamente. Por ejemplo, "en el 36 el Gobierno encabezado por el Partido Socialista, gobernando en coalición con otros socios, lo primero que hizo fue indultar a presos de Esquerra Republicana que habían intentado proclamar la independencia de Cataluña", recuerda el historiador. De todas formas, apunta que ahora "vivimos un contexto a nivel europeo mucho más tranquilo", que no tiene nada que ver con la "normalización de la violencia" que había a finales de los años 30 en Europa, que afortudamente no existe hoy en día. "Tenemos una polarización política muy grande, pero desde luego no estamos en esa situación", aclara álvarez Palomino.