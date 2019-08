Lanzan una iniciativa para que jubilados ayuden a jóvenes emprendedores

Seguro que has escuchado a alguno de tus amigos decir las ganas que tiene de jubilarse tras una larga jornada de trabajo. O incluso quizá hayas sido tú mismo porque estás experimentando de primera mano eso de trabajar más horas de las que consideras necesarias.

Sea como sea, todos hemos estado lo suficientemente cansados alguna vez como para decirlo abiertamente. Ahora bien, quizá te sorprenderías si le preguntaras a alguno de esas decenas de jubilados que pueblan nuestras calle. Alguno te dirá que tras años de trabajo se merece por fin descansar y poder dedicar su tiempo libre a sus aficiones, pero otros muchos te dirán que ojalá continuasen trabajando.

Jubilados que no se sienten 'útiles' al dejar su jornada laboral y sus rutinas diarias. En cambio, muchos no lo ven nada fácil y ven cómo esa idealizada jubilación afecta a todas las esferas de su vida. Requiere un tiempo de adaptación, y por suerte, hay quien ha sabido ver en esa jubilación una oportunidad. No solo para el jubilado, sino también para la generaciones más jóvenes.

Así se lo han planteado desde la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, que ha decidido aprovechar los conocimientos de sus jubilados para una buena causa: ayudar a los jóvenes empresarios con sus negocios.

Esta iniciativa la han llamado Compartimos lo que sabemos y con esto lo que quieren conseguir es que las personas jubiladas compartan su propias experiencias, con jóvenes emprendedores.

Eduardo Calle Isidoro es un jubilado mecánico que se ha apuntado a esta Asociación y ha hablado para los micrófonos de 'La Tarde', ha contado que “no he cambiado nunca de oficio ni he estado parado”.

Además dice que “es un paso diferente pero a la vez estás deseando que llegue ese momento. Hay que buscar una actividad después porque se pasa mal”.

Comparte que “en la Asociación colaboro todo lo que puedo y me parece una idea muy positiva”.

Pero no niega que “siempre necesitas que haya alguien que te de un empujoncito para ayudarte”.

Además, aunque es complicado, anima a llevar a cabo esta iniciativa: “El empiece es difícil, pero lo importante es tener afición, ilusión y ganas de aprender”.

Gamal Amin-Dashan tiene un taller mecánico desde hace 6 años y le ayudó una persona como Eduardo, y también ha hablado para los micrófonos de 'La Tarde': “Recuerdo la experiencia muy bien porque me indicó muchas cosas que a uno se le pueden olvidar” “Me enseñó trucos para reparar una avería”.

Concluye reconociendo que “hoy en día el ordenador te indica una avería, pero con la experiencia se aprende muchísimo mejor”.