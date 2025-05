El Kanka: "El amor está en todo, pero es necesario huir de los tópicos y encontrar maneras nuevas de decir lo mismo"

Juan Gómez Canca, más conocido como El Kanka, ha vuelto a los micrófonos con la misma sinceridad y cercanía que lo han convertido en uno de los cantautores más queridos del panorama español. En una entrevista reciente con Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE, el artista ha hablado de su último trabajo, su manera de entender la música y su decisión de frenar el ritmo de su carrera para cuidar de su salud mental.

Lejos de los grandes discursos épicos, El Kanka ha construido una carrera cantándole a las cosas pequeñas: a las croquetas de la abuela, a los propósitos de año nuevo, al miedo a la muerte o al simple disfrute de la vida. Para él, ahí está lo verdaderamente importante: "¿Qué cosa puede haber más interesante que las cosas cotidianas?", se pregunta.

"'Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela' es un piropazo"

Y es que su música, con toques de humor y profundidad, conecta porque refleja con naturalidad lo que muchos sienten y no siempre saben expresar. "Yo creo que le canto, sobre todo, a la búsqueda de la felicidad y de la libertad", señala, recordando una reflexión reciente en su diván de terapia.

Una de sus canciones más aplaudidas incluye una frase que ha tocado a muchos: "Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela". Para El Kanka, este tipo de imágenes sencillas tienen una potencia emocional enorme. "Es un piropazo", dice entre risas. "Al final, el amor está en todo, pero hay que huir de los tópicos y encontrar maneras nuevas de decir lo mismo".

Estaba en una sensación de no tener vida; me di cuenta de la importancia de que se me eche de menos un poquito" El Kanka Cantautor

Esa originalidad es la que hace que su público no solo escuche sus letras, sino que las haga propias. “Veo gente cantando en los conciertos como si las canciones fueran suyas. Y eso es increíble. Digo: ‘Esto es lo que nos pasa’”, confiesa emocionado.

En la entrevista, El Kanka no solo habla de música, sino también de salud mental, un tema que trata con naturalidad y honestidad. Lleva años en terapia y defiende con firmeza su importancia: "Así como uno va al gimnasio para estar fuerte, también hay que trabajar la cabeza".

Reconoce que llegó un punto en el que el ritmo frenético de su carrera le pasó factura. “Estaba en una sensación de no tener vida”, admite. Por eso, decidió parar, poner límites y reencontrarse con su propio tempo. “Tampoco quiero estar en todos lados. Quiero que se me eche de menos un poquito”.

EL NUEVO PROYECTO DE KANKA

El último proyecto del cantautor es Las canciones en acústico y con tu guitarra en la mano, un disco que recoge sus temas más conocidos tal y como fueron concebidos: con voz y guitarra. “Las canciones las compongo así, en mi casa. Me parecía bonito que la gente pudiera escucharlas sin más artificio que eso”, explica.

La idea surgió tras una gira a la carta en la que los asistentes elegían en el momento qué canciones querían escuchar. “Fue muy loco, muy divertido y muy exigente”, recuerda. El éxito de esa gira fue el empujón definitivo para grabar un disco íntimo, directo y fiel a su esencia.

El Kanka no se detiene. Después de recorrer América Latina presentando su nuevo formato, ya calienta motores para una gira por España este verano, donde volverá a los escenarios con su banda al completo. Entre tanto, sigue combinando conciertos acústicos con nuevos proyectos y canciones por venir.

“Estamos presentando temas nuevos y el repertorio es muy amable. Además, hemos añadido unas proyecciones visuales que no habíamos hecho nunca. Está funcionando muy bien”, cuenta entusiasmado.

“Yo no me moriría nunca si pudiera evitarlo”, reconoce El Kanka entre risas, y es que pocas frases lo definen mejor. Le canta a la vida porque, como dice, le tiene "paniquísimo a la muerte". Y aunque su música es alegre y luminosa, no esconde su lado más humano: “En el escenario la gente me ve en mi mejor momento. Pero detrás de eso hay una persona con sus rollos, como cualquiera”.