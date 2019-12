Juan Solo: "Pablo Iglesias, experto en series"

Hay una persona que me supera en espíritu navideño. Abel Caballero, sin duda. Pero hay alguien que incluos supera a Abel Christmas. La mítica Mariah Carey. 25 años ya de esta canción.

Pues acaba de convertir a Málaga en Trending Topic Mundial. Malaga eligió su All I Want for Christmas is you para ambientar el encendido de las luces navideñas. Que, por cierto, este año corrió a cargo de Antonio Banderas. La verdad es que las luces de Málaga han quedado preciosas y embellecen aún más la ciudad. Antonio se mostró comedido, discreto... Yo sigo prefiriendo a Abel. Pero ahí está el reconocimiento mundial para Málaga que ha conseguido gracias a Mariah Carey. Invitadla a un concierto, que los hace cortitos y no os quita tiempo.

Hablemos ahora de series de TV ¿Te acuerdas de Expediente X? Twin Peaks hasta que David Lynch enloqueció... Perdidos... No sé qué tienen las series que nos enganchan. Pilar dice que podría ser la nueva literatura del siglo XXI. Sacamos tiempo de donde sea para ver series por un motivo fundamental: recomendarlas. Cuando otro te habla de su serie tú tienes que demostrar que la tuya es mejor. (Ozark. Cuento de la criada. 7 temporadas). Nadie escapa a esto. Ni Pilar, ni yo, ni Pablo Iglesias.

A lo mejor la paternidad le deja tiempo para ver series porque no para de recomendarlas. En 2015 le regaló al rey todas las temporadas que habían salido, hasta ese momento, de Juego de Tronos. Juego de tronos. Un poquito retorcido sí que fue.

En septiembre, en la anterior ronda de consultas, le recomendó la serie sobre Pablo Ibar, el preso español en el corredor de la muerte, protagonizada por Miguel Angel Silvestre. Y ayer, con motivo de su visita a la Zarzuela, volvió a recomendar otra serie al rey. (The Loudest Voice “La voz más alta”) Protagonizada por Russel Crowe. Cuenta la llegada a la presidencia de la cadena de tv FOX de un elemento de cuidado: Roger Ailles, manipulador nato y asesor de Trump.

Pablo, no puedes ser tan intenso en todo. Futuro vicepresidente, figura mediática, súper padre, súper esposo, rapero en progreso, estandarte del proletariado... ¿De dónde sacas el tiempo para ver tantas series? Me tomo todo esto a broma pero espero que pronto se resuelva el bloqueo y podamos tener gobierno porque "España es una gran nación, y los españoles muy españoles y muchos españoles".