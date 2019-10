Juan Solo: "El gato que podía hacer causado una tragedia provoca un ataque de risa"

Hoy vengo con el propósito de hacer amigos. No siempre es fácil ser cómico: ahora hay gente dispuesta a ofenderse por todo. Hay personas que solo se levantan para ver si se ofenden: los ofendiditos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Por qué no escuchas La Tarde de COPE que ahora sale Juan Solo y a lo mejor te ofendes.

Es difícil ser cómico en España; en todo el mundo. Y ya, en Corea del Norte, lo flipas...

Pero hay veces que te has pasado. Un día dije que no me fiaba de los gatos; que jamás les daría el PIN de mi tarjeta ni les dejaría el iPad porque me gastarían las vidas del Candy Crush y hubo quién se molesto. A lo mejor el gato le hace la compra por internet...

Sé que, entre los oyentes de La Tarde, hay muchos amantes de los gatos. Y ayer se quedaron preocupados, porque contamos con la presencia en el estudio de Sánchez, nuestro experto en cuestiones aeronáuticas.

Nos relató la historia de una persona que entró con su gato en el cuarto de baño del avión y lo soltó para que estirara las piernas...

Los técnicos consiguieron liberar al gato después de quitar varios mamparos. Retraso.

Suponemos que se iban guiando por los maullidos del gatito asustado...

He consultado con un experto en gatos. Se puede interpretar qué quiere el gato (porque el gato siempre quiere algo; solo para pedir) por su maullido.

Se puede saber qué clase de gato es. Un gato que te da la lata. Un gato que no va a parar hasta que le des lo que quiere. Puede estar horas así. Parece una adolescente pidiendo que la dejes ir a un concierto de Billie Eilish.

Me queda uno: un gato imitando a una moto.

Digo también, para los amantes de los felinos, que he visto una oferta de uñas postizas de colores para gatos

Y fíjate qué casualidad... Sánchez nos contaba la historia del gato atrapado en el avión y ayer mismo se producía esta noticia en Valladolid:

Esas noticias que nadie te van a contar porque acaban bien. Dos mujeres suben a su coche y escuchan un extraño sonido. Una de ellas cree que se trata de... un gatito atrapado en el motor.

Con buen criterio, decidieron no ponerlo en marcha pero ninguna se atrevía a meter la mano ahí.

He investigado y resulta que es algo muy común: cuando hace frío, se meten en los motores de los coches porque ahí están calentitos. Y como los gatos son animales inteligentes, pero no mucho, les pasa lo mismo que cuando se suben a un árbol, que luego no saben bajar o, en este caso, salir.

Hay decenas de vídeos de personas que se han encontrado con un gato en su motor.

Las señoras llamaron al servicio de asistencia técnica y cuando el operario miró dentro llegó a la misma conclusión.

La grúa se llevó el coche a un taller y allí, fueron quitando cosas hasta que el gato fue liberado. Y las señoras, tan felices, porque el animal no sufrió ningún daño.

¿Veis cómo también tengo sentimientos, cómo no soy un salvaje?