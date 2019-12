Juan Solo: "La física cuántica puede tener una explicación para el independentismo"

Yo recibo todos los días con la misma felicidad que los demás tenéis los viernes. Cada día me brinda una oportunidad de pasarlo bien. Y hoy, además, de una cosa me gusta muy poco: sacar pecho.

Pues sí, me toca colocarme otra medalla. Y no, no tiene nada que ver que yo estuviera en Londres el fin de semana pasado para que, hoy, por fin, parezca que se producirá un Brexit ordenado. Eso ha sido casualidad.

Hoy, la ciencia me ha dado la razón. La física cuántica demuestra que cada persona tiene su propia realidad. ¿Y qué he dicho yo siempre? Que Puigdemont, Torra y compañía vivían en una realidad paralela. Ahora la física cuántica lo corrobora. Pero esto también podría ser tomado como argumento por el independentismo.

Si cada uno tiene su propia realidad, la suya podría ser tan válida como la del resto.

¿Te imaginas que fuera la nueva consigna de Torra y de la gente que va a ir a reventar el clásico? Se dejan de “Freedom for Catalonya” y sacan una pancarta gigante: Cataluña, realidad cuántica.

Pues no.

No valdría porque esta realidad alternativa de cada persona de la que nos habla la física cuántica afecta al plano sensorial: cómo percibimos colores, olores o el paso del tiempo.

Así que lo siento mucho, lo que pasa por las cabecitas de Guardiola y de Xavi sigue sin tener explicación científica. Que no se agarre nadie a esta teoría para hacer lo que le dé la gana porque no va a colar.

Vamos a una realidad más tangible. Gracias a la magia de la radio no abandonaremos el nuevo estudio de COPE y viajaremos a una ciudad preciosa, una de mis favoritas, en la que hace muy poco, Fernando y tú habéis recogido un merecidísimo premio: Logroño.

Aeropuerto de Logroño: vuelo chárter. 189 pasajeros a bordo. Se dan cuenta de que algo va mal porque el sol tan pronto está a la derecha como a la izquierda del avión. Todos han visto películas y saben que eso solo puede significar una cosa: están dando vueltas. Comienza el nerviosismo. ¿Habrá algún problema técnico?

El comandante anuncia al pasaje que están dando vueltas sobre Logroño pero que, por el momento es imposible aterrizar. Si la situación no cambia tendrán que desviarse y buscar un aeropuerto cercano iniciando el protocolo de actuación ante una emergencia.

Algunas personas se ponen muy nerviosas...

El comandante revela al pasaje que el problema no está en el avión sino en el aeropuerto. No encuentran al controlador aéreo que debería estar en la torre. El pasaje se cabrea, se pregunta que cómo es posible. Algunos, incluso, intentan buscar una explicación lógica para que haya abandonado su puesto.

Finalmente el controlador apareció y el avión aterrizó.

