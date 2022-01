Josep Piqué, en COPE, sobre Rusia: "No es muy distinto a lo que pasó con Hitler, donde Occidente iba cediendo"

El exministro de Exteriores, Josep Piqué, ha respondido sobre la capacidad de la OTAN de disuadir a Putin de no invadir Ucrania. "Tiene que ser una combinación de diferentes medidas. Es el concepto que utilizamos normalmente de disuasión. Se trata de hacer llegar a tu adversario los costes de iniciar una acción en este caso bélica pues van a ser superiores a las posibles ganancias que pueda obtener. Por lo tanto, eso no implica necesariamente una respuesta militar pero sí que hay todo un elenco de medidas y sanciones económicas".

Sobre las peticiones de Rusia a las que EEUU se ha comprometido a responder por escrito, ha asegurado que "las peticiones políticas no son aceptables y no hay margen de maniobra pero sí se puede abrir una negociación en términos de reducción de armamento por ambos lados, que sea un proceso recíproco que abra un proceso de diálogo que de cierto margen a la diplomacia".

De Haro ha querido reflexionar con Josep Piqué sobre en qué momento la OTAN podría certificar que esta vía diplomática está acabada. Piqué ha indicado en los micrófonos de 'La Tarde' que "eso significaría asumir por parte de la OTAN que la soberanía de determinados países es limitada. Este es un tema de no retorno. No hay manera de abrir esa posibilidad y eso Rusia lo sabe. Putin está contrastando hasta donde está dispuesto a llegar".

El extitular de Exteriores también ha hablado de una circunstancia nueva que podría producirse. "De la respuesta que se le de a Rusia va a depender la actitud de China en Taiwán. Si Occidente no está dispuesto a una confrontación militar para defender Ucrania, es probable que China llegue a la conclusión de que EEUU no esté dispuesto a una confrontación militar para defender Taiwán y eso abriría una dinámica nueva".

Biden ha hecho una distinción entre una agresión menor y una posible invasión de Ucrania. Sobre ello, Piqué ha dicho que "mucho cuidado. Aunque ahora se ha discutido la comparación que voy a hacer. No es un proceso muy distinto al que pasó con Hitler. Primero aceptamos que se militarice Renania y que se haga la anexión de Austria. Luego Checoslovaquia y al final se acaba repartiendo Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Hitler iba probando y comprobaba que Occidente iba cediendo".

Respecto a la posición que debería mantener España como miembro de la OTAN en esta situación, Piqué ha afirmado que "debe ser un aliado fiel, leal y coherente con los compromisos que hemos asumido. Creo que hay seguir dando margen a la diplomacia pero ese margen no puede ser infinito y elástico. Tenemos que empezar por decir si se abren unas conversaciones para un proceso de desarme recíproco lo primero que hay que pedir es la retirada de las tropas, porque cuando Rusia dice que no tiene intención de invadir Ucrania pues no resulta muy coherente con el hecho de haber acumulado soldados en la frontera o de hacer maniobras con Bielorrusia".