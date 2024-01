José María, Sonia y Eva, son voluntarios y pasan su tiempo libre con los que más lo necesitan

Déjame que te cuente la historia de José María, un vecino de Tomelloso. Tiene 65 años, pintor recién jubilado y todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores San Víctor de Tomelloso. A pesar de no tener a ningún familiar interno, José María va allí y habla y saluda a todos los internos uno por uno.“Les pregunto como les va su vida, a qué se han dedicado, los problemillas que tienen.... se quieren sentir escuchados”.





Porque lo importante es escuchar. Lo importante es “estar” acompañar, combatir la soledad, “hay gente que no los visita, incluso más cercanos, hay todo tipo de casos”.





Según la revista “65 y más”solo el 2% de los mayores que viven en una residencia no tienen familia y los que sí la tienen, ven cómo las visitas se van espaciando en el tiempo. José María convirtió en rutina sus visitas de los domingos y así conoció a Agustín, un ex ferroviario de Alcázar con muy mal genio.





Malhumorado, insultaba a las trabajadoras, le hacía pasar un mal mal trago a su mujer. Aún así, José María cuando iba, hacía de tripas corazón, y le intentaba dar conversación. Un domingo sintió mucha pereza y a punto estuvo de no ir, de no cumplir con su cita. “Cuando me despedí de él estuvo balbuceando y no lo entendía. Acerqué la oreja y dice “un beso” ….salí llorando de la emoción... y casi no vengo, lo que me pierdo...”.





A la semana siguiente, José María volvió a la residencia y Agustín ya no estaba, había fallecido.





Jose María atesora decenas de historias que tocan el corazón a lo largo de estos 20 años. Aun así no ha sido nada fácil convencerlo para que cuente lo que hace. Según él “no es noticia. Es algo que no me supone ningún esfuerzo - dice - se trata de estar solo una hora a la semana hablando con ellos y eso lo hace muchísima gente. No encuentro - continúa - mérito en algo tan fácil y tan al alcance de cualquier persona”.





La historia de José María creo que es un claro ejemplo de ayuda que todos podemos realizar. Si nos lo proponemos claro, ¿estás de acuerdo? Él va un rato todos los domingos. Es decir, un rato un día a la semana. En estos días en los que todos hemos pensado en nuevos propósitos para este año, ¿qué te parece pensar en un propósito como la labor que hace José María? Todo es proponérnoslo y tener constancia, como él dice.





Y hay muchas maneras de hacerlo, mucha gente con la que nos podemos implicar. Sonia Naranjo Tiene 50 años, es auxiliar de dentista en Badajoz. Ella siempre había querido ayudar a los demás y cuando llegó la pandemia, en su trabajo le metieron en un ERTE y fue el impulso que le llevó a dedicarse a los demás: “ahí empecé a moverme a atender a gente para llevarles comida”



Ahora ha vuelto a su trabajo pero ella sigue colaborando con Cáritas y todos los martes, tenga lo que tenga, ella acude al albergue para hablar con ellos. “es que me sale del corazón, yo soy creyente y lo que le hagas al prójimo pues es como si lo hicieras contigo mismo”



Y no es la única. Eva Puentedura, es dentista, tiene 43 años. “Varias familias salimos con niños discapacitados a pasar la mañana a hacer juegos”. Generalmente, los niños rotan de familias, pero a ellos les suele tocar Jorge. Ella, su marido y sus hijos, pasan mucho tiempo con él:“es un niño que tiene 8 años con síndrome de down y aunque los niños con los que salimos van rotando para las familias, nosotros tenemos la suerte de que Jorge siempre quiere ir con nosotros entonces ya es uno más de la familia”





Aparte de este voluntariado ha pasado por otros desde el colegio, sobre todo, ayudando a niños. Incluso se ha llegado a ir a Madagascar para ayudar a las niñas que sufren o han sufrido violencia sexual.





¿Qué te parece si en lugar de alabar a estas personas, que por supuesto se lo merecen, y quedarnos ahí, damos un paso más y nos proponemos ser una de ellas?