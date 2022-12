Javier Tajadura: "Cuando se estudie a fondo la reforma del Código Penal debe anularse, pero puede ser tarde"

El PP presentó este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional argumentando que se ha metido en el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal una serie de enmiendas que van de matute: si una ley va de Código Penal no puede ir de Tribunal Constitucional. A pesar de ello, el TC ha decidido posponer al lunes el debate sobre la reforma, que este jueves ha sido aprobada en la Cámara Baja. Pero, ¿el recurso tiene fundamento?

Para analizarlo ha pasado por los micrófonos de La Tarde Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que asegura que el recurso del PP sí que “tiene fundamento”. “Con arreglo a la jurisprudencia del TC tiene que haber una conexión material y lógica de las enmiendas con relación a la proposición de Ley, si afecta a una serie de delitos, lo que no se puede es introducir una enmienda para modificar otras leyes que afectan a otra cosa distinta y, además, nada más y nada menos que al Constitucional”, aclara.

Subraya así que el recurso tiene pleno recorrido porque es “un fraude en el procedimiento legislativo y que no se ha utilizado correctamente”. Eso sí, destaca que la singularidad de este caso es que nunca se ha pedido que, por ese vicio, se suspenda cautelarmente el procedimiento.

Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional









¿Es inconstitucional la reforma del Código Penal?



El Tribunal Constitucional recoge el recurso y se convoca un pleno para la mañana de este jueves porque se habían pedido medidas cautelarísimas y se pide la suspensión del pleno que sí se celebra. Un caso que, en palabras del experto en Derecho Constitucional, es “totalmente excepcional e inédito, porque está en juego la propia integridad del TC como institución independiente y neutral, porque el fondo de la reforma es contra el Constitucional”.

Así, destaca que hay tres cuestiones que son “claramente inconsticionales”. Primero, que la Constitución dice que el Tribunal se renueva por terceras partes, mientras que la reforma dice que se puede por sextos. En segundo lugar la Constitución exige que las mayorías para nombrar a los magistrados sean de tres quintos del Congreso o Senado y, se entiende, del CGPJ y, ahora, se dice que por mayoría. Lo tercero y “más grave”, como apunta Tajadura, “que es por lo que se destruye al propio tribunal”, es que todos los requisitos para nombramiento de magistrados el propio Tribunal tiene que velar porque se cumplan, y ahora dicen que el Tribunal no se puede pronunciar.

Así, asegura el expero que “cuando llegue a estudiarse el fondo del asunto no cabe duda de que tiene que ser anulada, pero puede ser tarde”. Tarde porque el recurso “llegue ya a un Tribunal que tenga una composición distinta con arreglo a este sistema y el TC de mañana, controlado por el poder, no actúe con independencia y bendiga lo que no se puede bendecir”.





¿Ha recibido el Constitucional presiones del Gobierno?



Por esto último, hay una pregunta evidente: ¿Podría haber decidido el TC suspender la sesión de este jueves por las presiones del Gobierno? Tajadura cree, eso sí, que “los magistrados han decidido libremente pero, efectivamente, la situación es complicada, inédita, y no había jurisprudencia, no me parece mal que lo hayan aplazado hasta el lunes”.

La reforma, que ya ha sido aprobada, “no entra en vigor esta tarde, tiene que pasar para la segunda lectura y, en ese plazo, es en el que podría el TC pronunciarse”. “Aunque se llegase a aprobar la Ley, cabría presentar el recurso de inconstitucionalidad ordinario y pedir la suspensión cautelar e inmediata de la ley, aunque sería volver al recurso previo”, concluye.