Javi Nieves, tras ser recibido por Doña Letizia: “Ha sido fantástico. Se preocupa mucho por los demás"

El presidente del Grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal, ha encabezado la representación de CADENA 100 que ha sido recibida en audiencia por la Reina Doña Letizia con motivo de la duodécima edición de los premios “Buenos días Javi y Mar, por un mundo mejor”. Unos premios que descubren a héroes anónimos y silenciosos que trabajan para que este mundo sea más altruista y generoso.

Por ello, los premiados de la última edición han sido recibidos en Zarzuela junto a los representantes del Grupo COPE. El presentador de ‘Buenos días Javi y Mar’, Javi Nieves ha pasado por los micrófonos de ‘La Tarde’ para contarnos cómo ha sido la mañana: “Ha sido fantástico. Tenemos una reina que se preocupa muchísimo por los temas que tiene que tratar y ha mostrado interés por cada historia. Ha sido un revulsivo para los ganadores, que pasan de recibir el modesto premio de un medio de comunicación a ser reconocida por la Reina.”

Javi Nieves no ha ocultado que ha habido nervios, incluso durante la noche. Uno de los premiados, Rubén, estaba especialmente nervioso. Tanto es así que a eso de las dos de la mañana envió un mensaje a Jimeno (colaborador del programa) para mostrarle su nerviosismo: “La Reina me ha dado la enhorabuena y me ha dicho que siga adelante.”

La historia de Rubén es digna de contar. Tiene una parálisis cerebral desde su nacimiento, pero eso no le ha impedido ser licenciado en Derecho o contar con un máster en Gestión y Dirección de Empresas: “Debido a mi discapacidad, he tenido que luchar mucho en mis 41 años de vida y formarme. Ahora trabajo en un colegio como cuidador del patio, y entreno a un equipo de fútbol femenino.”

Javi Nieves ha puntualizado que “Rubén es el hombre más querido del colegio donde trabaja. Se conoce el nombre y los apellidos de los 250 niños que tiene el centro.” Para concluir, el presentador de ‘Buenos días Javi y Mar’ ha reivindicado la importancia de estos premios: “Los medios de comunicación no contamos a veces las buenas noticias, porque no lo vemos como noticia. A veces solo contamos lo malo y lo morboso, pero hay más buenas noticias que malas.”