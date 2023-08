Un investigador afirma que los glaciares españoles van a desaparecer: "Llegamos completamente tarde"

El cambio climático y las temperaturas extremas están provocando una gran cantidad de sequías e incendios, y las olas de calor, como esta en la que nos encontramos, es una de sus consecuencias. Otra que no notamos tanto, pero que tienen tanta o más relevancia, es la progresiva desaparición que están sufriendo los glaciares. Cuando pensamos en este tipo de glaciares que se derriten pensamos en zonas del mundo como Islandia o Groenlandia, pero en España también hay glaciares.

Hace un año quedaban en nuestro país 20 glaciares en activo y hoy uno de ellos, el más grande del país, el Aneto, está en estado terminal. Desde 1981 el grosor del hielo del Aneto ha perdido la friolera de 30 metros, el equivalente a un edificio de 10 plantas, de hecho, solo el pasado 2022 el hielo perdió 3 metros de grosor de media. Hace unos días un grupo de biólogos y geógrafos estuvieron allí en el glaciar y descubrieron además que en él hay una sustancia negra y viscosa.

Nacho López Moreno, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que estuvo estudiando el glaciar hace unos días, ha explicado en 'La Tarde' que el glaciar “prácticamente ya no produce hielo”. El investigador ha explicado que para que un glaciar se mantenga vivo necesita que parte de la nieve que obtiene durante el invierno y el otoño se mantenga para que en primavera y verano esa nieve se convierta en hielo, algo que ahora mismo, debido a la temperatura media que hay no ocurre.





"Es un síntoma del calentamiento global"

“El espesor medio del glaciar es de unos 10 metros”, explicaba López Moreno, quien subrayaba que “el año pasado perdimos 3 metros y este año vamos en camino de igualar o superar esta pérdida, así que los números salen muy sencillos, en unos años quedará una mancha de hielo, pero no podremos hablar de que haya un glaciar”. Con respecto a las mucosidades negras, el investigador ha detallado que se trata de “crioconitas”, algo que, según explica, “son acumulaciones de minerales que sirven de refugio a microorganismos que crean un microcosmos y que son muy típicas, curiosamente, de glaciares polares, porque necesitan una sustancia muy plana para desarrollarse” esta sustancia es peligrosa, ya que “le da un aspecto negro al glaciar, y como cualquier sustancia negra atrae más el calor”.

Según cuenta el investigador, de los 20 glaciares que había el año pasado en España, “ha habido que sacar 4 de la lista, y tenemos otros 4 o 5 marcados con un asterisco porque están en riesgo inminente y que seguramente caerán también este año”. Esto es un síntoma muy claro del calentamiento global, que se ha acelerado mucho en los últimos 20 años y que explica esta pérdida de hielo.

El investigador ha asegurado que desgraciadamente no parece haber solución para esta desaparición de los glaciares: “Llegamos completamente tarde, a no ser que haya un cambio súbito de clima o en la radiación solar, cosas que son completamente impredecibles”, y ha añadido que lo único que podemos hacer es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos, y que es algo que hay que hacer aunque lo más posible es que no haya solución.