El inesperado riesgo al que se enfrentan los votantes más madrugadores: "La mesa debe formarse"

Una de las mejores maneras de evitar el calor y las colas el domingo en los colegios electorales es madrugar. El ser de las primeras personas en votar es algo que puede ser muy ventajoso de cara a tener el resto del día completamente libre y evitar las vicisitudes que pueden generar en la organización del día de una persona una jornada electoral, pero, por otro lado, esta estrategia puede generar un problema con el que no cuentan las personas más madrugadoras.

Y es que uno de los grandes inconvenientes que podemos tener a la hora de ir a votar tan pronto es encontrarnos que la mesa electoral aún no esté formada, y dada la rara fecha en la que nos encontramos para estas elecciones, la probabilidad de que nos encontremos este problema aumenta exponencialmente.

"Es una situación excepcional"

Para que la mesa electoral se forme es necesario que estén presentes tanto el presidente como los dos vocales, pero si esta mesa no se formase, las personas que podrían verse obligadas a formarla son aquellos electores más madrugadores que se encuentren allí en ese momento. Según Óscar Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y experto en Derecho Electoral y Participación Política, “si no se presentan ninguno de los nueve que están convocados, se notifica a la Junta Electoral de zona y estos deberían formar la mesa con alguno de los electores que se encontrasen allí en ese momento y que pertenezcan a esa sección”.

En el caso de que no se encontrase nadie allí en el momento de formar la mesa, si llega a pasar una hora tras la apertura de las urnas, es decir, a las 10, esa mesa quedaría suspendida y la votación de esas personas se tendría que posponer a uno o dos días después, aunque, de ser muy claro el resultado de esa zona a la hora de esta prórroga, la votación se podría omitir. El profesor Sánchez ha aclarado que “es una situación excepcional, no es habitual que no se formen las mesas, esto puede ocurrir en un pueblo pequeño en el que la sección la formen un número muy pequeño de electores, pero en una gran ciudad es extraño que ocurra”.

Dejarlo para el último momento tampoco es buena idea

Hace solo unos días, Carlos Herrera entrevistó al presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, quien lanzó algunas predicciones de cara a las elecciones de este domingo. Uno de los problemas que señaló que pueden ocurrir tiene que ver con el carácter latino de los españoles y con nuestra manía para dejar, en muchas ocasiones, las cosas para última hora. Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente video.

