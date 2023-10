Un hombre jubilado hace bricolaje los fines de semana y la reacción de su vecino enmudece al edificio

Los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido de los usuarios de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Pueden producirse momentos de tensión y discrepancias de todo tipo. Sin embargo, en COPE, y gracias a nuestros oyentes, somos capaces de conocer sus peripecias, sus conflictos e incluso sus experiencias.

Precisamente, sobre ruidos hemos hablado esta semana en 'La Tarde', donde hemos conocido auténticas historias de "venganzas acústicas" y una de esas historias ha llamado especialmente nuestra atención. Este hombre contaba la historia que vivió en su primer piso. "El hombre de arriba, que debía ser una persona jubilada, le gustaba los fines de semana ponerse a hacer bricolaje con la sierra, el taladro, el martillo... ponerse a hacer sus trabajillos", asegura este oyente del programa.

Tanto era el ruido que, en más de una ocasión, subió a advertirle de que los ruidos eran molestos: "Oye, mira, perdona, es que yo trabajo entre semana, me levanto muy pronto y los fines de semana me gusta aprovechar y dormir un poquito más tarde", le dijo este hombre a su vecino de arriba. "Su respuesta fue que no era su problema", contaba a los miembros del programa.





Su decisión, sin embargo, consiguió que el hombre entrara, de alguna forma, en razón: "Lo que hice fue poner el altavoz del equipo de música encima del armario, con el bafle hacia el techo, subía la música a tope y me bajaba a la calle. Dejaba la música encendida", ha confesado. "Parece que el hombre entró en razón y ya nos empezamos a respetar los horarios", concluía. Una revelación que despertó las risas de todos los miembros del equipo.

También pudimos conocer la historia de una mujer, cuya vecina de arriba le tenía "alteradita perdida". Parece ser que tenía una niña de unos "ocho o diez años" y se quejaba en 'La Tarde' de que "si andan descalzos, si saltan, si juegan, bailan. Pero es que desde que llegan a casa hasta que se acuestan a las once y media es un sin parar".

Ella, para evitar dar golpes en su techo y romper su propio pladur, lo que hace "es tocar las castañuelas", ha dicho y, seguidamente, advierte: "Así que un aviso a mis vecinos, no estoy loca. Simplemente, estoy hasta el moño. La forma de hacerles que me están molestando es cuando toco las castañuelas", concluye.





El sorprendente uso que daba un oyente a la cuchara de la pasta

El 67% de los españoles no sabemos utilizar la mayoría de utensilios que tenemos en la cocina. Parece un porcentaje extremadamente alto, pero es la realidad. Un asunto que abordamos hace unas semanas en 'La Tarde' y quisimos escuchar las historias de los oyentes. Una de ellas, sin embargo, dejó completamente sorprendidos a Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Rosa Rosado, quienes no pudieron contener la risa al escuchar la historia. Es más, tampoco pudieron evitar hacer diversas bromas al respecto.

El objeto en cuestión es la cuchara para la pasta, que habitualmente utilizamos para sacarla de la cacerola una vez está hervida y en su punto. Pues bien, este oyente en particular explicaba el jueves que él no le daba ese uso.

"El utensilio de cocina que es como un cazo con un agujero debajo y luego unos dientes". Con estos términos definía este oyente el utensilio. "Yo siempre pensé que era un rascador de espalda y me echó una bronca, y ahí fue cuando me enteré", concluyó.

