Un hombre compró en Almería una flor de pascua y dos años después la planta es distinta

Estamos exactamente a una semana y dos días de que llegue la Navidad, suelen ser días de emoción, la gente suele estar ilusionada porque se reúne toda la familia y tratan de tener todo listo para la llegada del gran día, decoran la casa y todos los años, no puede faltar en ella un pascuero, es decir, la flor de pascua de toda la vida.

Almeríaes la primera productora de España de esta planta, la ciudad andaluza ha triplicado la producción de la'Poinsettia' en la última década. Y así es como se llama realmente esta flor, ha llegado a alcanzar los 3,5 millones, que es el 33% del total nacional. Pero, ¿Qué tiene Almería para que la producción de esta flor navideña sea tan abundante y tan fructífera?

Luis Crespos es socio de “Semilleros los Crespos”, una empresa familiar en Adra, en la provincia de Almería, y explicaba en 'La Tarde' que ya están en el final de la campaña. "Desde el último de octubre llevamos sacando plantas y estamos ya finalizando".

Han cultivado unas 250.000 plantas

Aparte de que la mayoría de las flores de pascua que se encuentran en las casas proceden de Almería, también exportan a Holanda, Francia y Alemania, también lo hacen "aparte de Portugal y diferentes sitios de Europa". En los últimos años, la producción de estas flores se ha incrementado un "cincuenta por ciento, desde hace unos ocho, diez años. Cada vez se ven más". Las exportaciones de Andalucía de la flor cortada ascienden a 21,5 millones de euros y las de planta ornamental a 93,5 millones de euros. Ellos han cultivado unas 250.000 plantas.

Además, hay otras variedades, ya no son solo los típicos colores verdes y rojos, "está la amarilla o la jaspeada rusa". Pero la que más sigue vendiendo es la roja, "es la número 1", decía. Entre el cuidado de la 'Poinsettia' hay que tener una serie de precauciones, sobre todo con "la humedad, el agua, si la cae encima de la hoja, se mancha y es una planta muy delicada".

Consejos para mantener una flor de pascua

Algunos consejos que mencionaba Luis para favorecer el cuidado de este tipo de flor son "tener una habitación con bastante luz y muy poca agua, regarla lo menos posible, que no se vaya a secar, pero no quiere agua esta planta, la necesaria, cada ocho o diez días.Quiere mucha luz, pero no el sol directamente".



Pero, esta flor se puede llegar a mantener durante un año. "Yo tengo clientes que la han aguantado hasta dos años, de hecho, la han plantado en el jardín y se le ha hecho un árbol". Todo tiene que ser con las condiciones climáticas idóneas, en aquellos lugares donde el clima es más frío no funcionaría.

Los cuidados que Luis señalaba eran "regarla, es verdad que pierde la hoja, si la cuidas bien te vuelve a echar las hojas nuevas". Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando la planta pierde las hojas, no hay que pensar que está muerta, sino que "al tiempo otra vez rebota, de cara a verano".