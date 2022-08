Un historiador revela lo ocurrido en 'El Titanic del Mediterráneo': "Las rocas eran auténticas montañas"

En el fondo submarino de Cabo de Palos, en Murcia, reposa un barco con una historia trágica y mítica: ‘ElSirio’ conocido como el ‘Titanic’ del Mediterráneo.

Un transatlántico que zarpó de Génova el 2 agosto de 1906 con destino a América del Sur. Este barco efectuaba parada en Barcelona para, posteriormente, atravesar el estrecho de Gibraltar y cruzar el Atlántico hasta Brasil, Uruguay y, finalmente, Argentina. En el viaje se trasladaban una gran cantidad de emigrantes que zarpaban desde Europa en búsqueda de unas mejorescondiciones de vida en América.

A los dos días de zarpa,r este barco colisionó a 15 nudos de velocidad. El capitán del trasatlántico, Giuseppe Picone, decidió pasar entre los dos faros de la ciudad y ahí comenzó la tragedia. Justamente hoy, hace 116 años, el barco quedó varado, fue escorado a estribor y acabó hundiéndose. A bordo del Sirio fallecieron más de 246 personas, muchas de ellas viajaban sin documentación, por lo que era muy difícil tener una cifra exacta de los fallecidos.

Luis Miguel Pérez Adán, historiador, arqueólogo y documentalista por la Universidad de Murcia, ha ampliado en 'La Tarde' lo ocurrido en agosto de 1906. Ya que la historia del titánica la conocemos todos, pero la del Sirio no se conoce tanto.

El capitán del barco conocía la zona ya que "era denominada como agua sucia", ha remarcado Luis Miguel Pérez Adán. Había una serie de promontorios los cuales no estaban por encima del agua, sino que se encontraban a poca profundidad, pero que eran "auténticas montañas", ha apuntado el arqueólogo.

"La razón por la que se acercó el barco a la costa era principalmente una: recoger emigrantes de forma ilegal", ha subrayado el historiador. Estos viajaban en las bodegas con el objetivo de poder buscar una nueva vida en América. Aunque fueran de forma ilegal, la tripulación y el capitán lo sabían.

En el momento del choque, el capitán no estaba al frente de capitanear el barco, sino que había un tercer oficial que desconocía la existencia de los bajos. Este atendió a las órdenes de acercarse a los puntos señalizados en las cartas pero desconocía la existencia de promontorios.

“Se empotró contra una roca como si fuera una lanza”, ha incidido el historiador. Después ardió el barco por el costado y se hundió. La parte central y la proa del barco se quedaron incrustados sobre la roca, así durante casi 16 días. Lo que impidió salvar la vida de las personas a bordo principalmente fue consecuencia del pánico, la falta de profesionalidad y el estado de shock del capitán, los cuales imposibilitaron llevar a cabo el salvamento.

Saber cuánta gente viajaba en este barco es una de las mayores incógnitas. Según los cálculos del historiador habría a bordo más de 2.300 pasajeros. Aunque, la lista oficial no supera los 890 pasajeros, de los cuales se estiman que sobrevivieron 920. Sin embargo, estas son cifras estimativas porque es imposible conocer exactamente el número de pasajeros porque algunos no se presentaron ante las autoridades y quisieron desaparecer. Mientras que otros quedaron en el fondo del mar.

'El Sirio' era un buque italiano que se construyó 1.883 y tenía 4.400 toneladas, era moderno y con cierto lujo. En él se desplazaban todas las clases sociales desde cardenales, artistas, segunda, tercera clase y en las bodegas pagaban 100 pesetas.

Para poder llevar a cabo la evacuación del barco no había ni botes, ni chalecos salvavidas suficientes porque quedó escorado a uno de los lados, lo que impidió que muchas lanchas no se pudieran arrojar al agua.

Son muchas las historias que han surgido en cuanto a este suceso, lo que ocurre es que la gente no sabía nadar en ese momento. Aunque, estuvieran a pocos metros, no podían llegar a tierra con las vestimentas. El hecho de no organizarse, ni la templanza para pensar hizo que el barco se acabase hundiendo, dejando un total de 243 víctimas oficiales.