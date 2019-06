El hilo de Twitter que explica para qué sirve el omeprazol

Ahora, con el verano ahí a la vuelta de la esquina, el plan puede ser de vez en cuando una barbacoa, con la piscina, la cerveza y todo lo que se come en verano. Y si eres de los que el estómago le falla o no las tienes todas contigo, recurres al omeprazol. Porque lo que quieres es darte el homenaje con garantías. Porque claro, está extendido el mensaje de que el omeprazol es un protector de estómago y que uno se acabaron los problemas y se amortiguarán los excesos.

¿Pero es el omeprazol un protector de estómago? Hace unos días, el tuitero @Farmaenfurecida, abrió un mini hilo en Twitter contando lo que es realmente el omeprazol y lo equivocados que estamos en el uso que le damos. “El omeprazol disminuye el ácido en el estómago. Pero NO protege: no forma una película protectora ni vale para cualquier cosa del estómago”, escribía.

Os voy a explicar por qué los sanitarios damos tanto la chapa con que el omeprazol NO ES UN PROTECTOR:

(Abro mini hilo) — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) 27 de mayo de 2019

El omeprazol disminuye el ácido en el estómago, por ello está indicado en reflujo y úlcera principalmente. Pero NO protege: no forma una película protectora ni vale para cualquier cosa del estómago. — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) 27 de mayo de 2019

Estamos acostumbrados a escuchar frases como "Tengo cena con la familia, me voy a tomar un omeprazol pa porsi", "voy a tomar ibuprofeno, me tomo el omeprazol pa porsi" — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) 27 de mayo de 2019

incluso "Me duele el estómago, me voy a tomar un omeprazol" (como si fuera analgésico).

Vamos, que nos falta decir "Me voy a tragar una chincheta, que me he tomado un omeprazol y me protege".



El BodyGuard del estómago parece. — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) 27 de mayo de 2019

De ahí la insistencia de los sanitarios: llamando PROTECTOR al omeprazol y sus derivados provoca que la gente lo use indiscriminadamente como tal. Y, como todo medicamento, tiene sus efectos secundarios.



Vamos, que es como llamar paracaidas a un mantel. — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) 27 de mayo de 2019

El creador de este hilo es Guillermo Martín, farmacéutico de profesión, y ha estado en 'La Tarde' para contar el motivo que le llevó a comenzar esta iniciativa en Twitter: “Todo comenzó durante mi etapa universitaria para contrar el día a día de un estudiante de Farmacia. Es necesario que el paciente-consumidor sepa la finalidad y los efectos de todos los medicamentos. El omeprazol es uno de los más consumidos y populares en nuestro país y por eso quise comenzar esta labor didáctica para explicar su verdadera función”.

Guillermo también ha explicado la verdadera función del omeprazol: “No es un protector. Concretamente lo que hace es reducir la producción de ácido en el estómago. Está muy instaurada esa creencia, pero en realidad su finalidad no es proteger nuestro estómago. Se tiene que utilizar para unas enfermedades puntuales pero es necesario tomarlos con prescripción médica porque puede tener efectos secundarios”.