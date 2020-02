De Haro entrevista a un empresario español con negocio en Gibraltar: “Lo peor ya ha pasado”

Muchas veces se argumenta la cantidad de empresas que se ubican en Gibraltar. No obstante comenta Fernando que “no todas las empresas son ficticias”. Fernando de Haro, codirector de 'La Tarde' de COPE, se ha desplazado a una empresa de un español, Rafael, que se encuentra ubicada en el interior de Gibraltar. Él es uno de los ejemplos de la incertidumbre ante las empresas de españoles que se ubican en territorio gibraltareño.

Rafael tiene una franquicia dedicada al jamón. En concreto entre sus paredes se congregan visitantes que además de comprar dicho producto, lo pueden degustar sentados en sus mesas del centro del establecimiento en el que realizamos la entrevista. Un local que firmaron su arrendamiento pocas horas después de aprobarse en referéndum la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La oportunidad según argumenta, fue lo que le hizo “lanzarse a la piscina” de emprender en Gibraltar.

Abrir nuevos locales, pese al ejemplo de Linares, no es tarea fácil: “Montar un negocio en Gibraltar no es demasiado fácil ahora para un español”. Uno de los puntos en los que incide es que “es difícil conseguir los alquileres”. Unos arrendamientos que se tornan muy caros en comparación con los que uno se puede topar tras cruzar la valla fronteriza. No obstante agrega que una vez que se inicia “todo va sobre ruedas”.

Respecto a las retenciones que pudieran tener en su normal desarrollo del trabajo afirma que “al principio no solíamos tener ningún problemas en el tránsito de mercancías” No obstante si que ha notado que últimamente el proceso de introducir productos se ha visto retrasado. La razón radica según Linares en que verifican todo. A pesar de ello, concluye que no tienen grandes problemas.

“Yo soy moderadamente optimista” ya que “lo peor ha pasado”. Con ello se refiere a la devaluación de la moneda. “Cuando nosotros decidimos invertir estaba en 1,40, ahora está en 1,18 aunque ha estado fluctuando entre 1,07 y 1,16 ” Con una libra débil sus márgenes disminuyen ya que ellos compran en euros y venden en libras.