De Haro: "El conflicto palestino se recrudece en unos términos que tienen pocos precedentes"

Esta mañana, cuando he tenido noticia de los primeros ataques entre la franja de Gaza e Israel he pensado: "bueno, pues nuevamente ese conflicto latente se reaviva".

Algo sorprendente porque, en este momento, las autoridades de Hamás parece que habrían optado por la vía más posibilista. Pero enseguida he visto que esto es otra cosa. Milicianos de Hamás han conseguido atravesar la frontera con la franja de Gaza y han tomado rehenes. Y hay zonas de Israel que todavía no están controladas por el ejército israelí.





Yo he estado en una ocasión en la franja de Gaza y solo hay un paso con un control de seguridad brutal y se me hace muy difícil entender cómo pueden haber salido de Gaza tantos milicianos y cómo el servicio de inteligencia israelí no tuvo noticia de lo que estaba sucediendo.

Evidentemente, Hamás apuesta por reventar los acuerdos de Abraham. Unos acuerdos en los que se intentaba normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes.





Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. La pregunta aquí es: ¿esto a quién beneficia?

Hamás ha tenido siempre el apoyo de Catar y siempre ha estado relativamente de Turquía. Parecía que el conflicto palestino se iba apagando. Ahora, se recrudece en unos términos que tienen pocos precedentes. Esto supone una importante desestabilización en un mundo muy desestabilizado.

La franja de Gaza, foco recurrente de tensiones y conflictos entre israelíes y palestinos

La franja de Gaza ha sido durante estos últimos años un catalizador de cualquier tensión en la zona. Las milicias han atacado Israel, por ejemplo como represalia por tensiones en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, o por operaciones contra sus intereses, sean en la Franja de Gaza o en Cisjordania.

Una de las operaciones más contundentes de los últimos años tuvo lugar en agosto de 2022, tras un ataque israelí contra un comandante de Yihad Islámica, y dejó más de 40 muertos palestinos en tres días de violencia.

El ataque de este sábado, iniciado por Hamás y secundado por Yihad Islámica, no tiene en cualquier caso precedente, ya que implica desde asaltos terrestres a lanzamientos de cohetes contra un amplio número de objetivos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado oficialmente la guerra ante un balance de víctimas igualmente inédito.