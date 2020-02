Un bebé después de 40 años

Se llama Yerai. Vino al mundo hace apenas 15 días y, sin saberlo, ha revolucionado a un pueblo entero. Y es que se ha convertido en el habitante número 43 de Puebla de Pedraza, un municipio de Segovia donde hacia más de 40 años que no nacía ningún bebé. La media de edad es de 70 años, así que imagínate el acontecimiento.

Lo curioso es que los padres de Yerai ni siquiera son de allí. Se mudaron hace 4 años desde pueblos cercanos y su idea es seguir ampliando la familia en este pueblo. Desde luego abuelos y abuelas no le van a faltar a Yerai y ayuda, tampoco. Todo el pueblo se ha volcado con ellos.

Javier Moreno de 33 años y Sandra Galicia de 29 años de edad, son los padres del pequeño que ha revolucionado el pueblo. Sandra es natural de Cuéllar un pueblo de Segovia, trabaja en una panadería en Cantalejo, el pueblo de al lado de Pedraza. Javier es de Puertollano en Ciudadreal, pero su mudó a Rebollo en Segovia. Desde pequeño conocía Puebla de Pedraza y decidió comprarse allí una casa. Es maquinista y conoció a Sandra hace 5 años en una discoteca. Viven desde hace 4 años en el pueblo y quieren ampliar la familia. Una alegría, sin duda, para todo el pueblo.

Los recientes padres nos cuentan que su hijo: "de momento come, duerme y poco más" y que es "muy bonito y muy grande". También nos cuentan que son todo un acontecimiento: "a todas horas quieren ver al pequeño", "de vez en cuando también vienen los vecinos, pero no nos han agobiado ni nada". Lo que más destacan es que sus vecinos: "están muy contentos, aquí no hay niños".