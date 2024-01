¿No te hacen efecto algunos antibióticos?: Esta es la posible solución a la resistencia bacteriana

La resistencia bacteriana provoca cada año en España 35.000 muertes y unas 700.000 muertes anuales en el mundo, es decir, que la resistencia a las bacterias mata en España 20 veces más que los accidentes de tráfico, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la infección por bacterias multirresistentes es una de las diez principales amenazas para la salud en el mundo y, según algunas estimaciones, podría ser la primera para 2050.

¿Cuál es el problema? Uno de cada 3 pacientes que es recetado con antibióticos, en realidad, no los necesita, por lo que las infecciones no responden al tratamiento. Por eso, siempre es una noticia a tener en cuenta la aparición de un nuevo antibiótico que se prueba con éxito contra una superbacteria.

El divulgador científico de 'La Tarde', Jorge Alcalde, explicaba que las superbacterias "son esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos, no a todos, pero muchos de los que se tratan habitualmente. Suelen producirse, por ejemplo, muy a menudo en entornos hospitalarios que no responden a los antibióticos convencionales y que hay que utilizar con ellos estrategias m´as agresivas y cada vez más difíciles de conseguir. Son un serio problema de salud porque para 2050, la mayor causa de muerte en nuestro planeta, podría estar relacionada con la resistencia de estas bacterias a los antibióticos".

Sobre el descubrimiento de este nuevo antibiótico, Jorge comentaba que "es una nueva molécula que trata muy bien una de las bacterias que más preocupan a los médicos en los entornos hospitalarios. Es la bacteria Acinetobacter baumannii que genera una neumonía, infecciones respiratorias muy potentes y es muy resistente a los antibióticos. Sería una buena noticia, si pasa los ensayos clínicos, porque tendríamos por primera vez en 5 décadas una nueva herramienta para combatir esta resistencia".

¿Por qué tenemos este problema creciente de bacterias resistentes o superbacterias?

El motivo por el que tenemos este problema, explicaba el doctor Rafael Cantón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) es que "han creado mecanismos de defensa contra ellos, es lo que conocemos como mecanismos de resistencia a los microbianos y se producen cuando están sometidas a ese tratamiento, pero ese tratamiento contra microbianos se hace de forma inadecuada".

Hace 5 décadas que no tenemos un nuevo medicamento antibacteriano de estas características y este es novedoso "porque tiene una nueva diana de actuación que no era conocida hasta el descubrimiento de este nuevo antimicrobiano". Ahora, que hay un aumento de gripe y casos de COVID-19, y la gente se puede ver tentada a consumirlos, pero comprarlos no es posible porque se necesita una prescripción médica y además, el doctor decía que "para estos virus no es necesario utilizar antibióticos, salvo en aquellos casos donde exista una sobre infección que va a ser diagnosticada por el médico, nos va a dar una receta y obtener ese antibiótico".

Así se podría reducir el aumento de bacterias resistentes a los antibióticos

La solución para frenar el aumento de bacterias resistentes a los antibióticos está en reducir el uso de ellos. "El uso de antibióticos siempre genera una presión selectiva, esas bacterias pueden adquirir mecanismos de resistencia, bien por los que adquieren de otras bacterias o porque mutan en su estructura genética, haciéndose resistente a esos antibióticos, por tanto, si reducimos el uso de antibióticos, también reduciremos la presión selectiva y, por tanto, las tasas de resistencia", Decía Rafael Cantón.