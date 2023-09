El hábito de consumo que está de moda que no deberías poner en práctica en tu rutina: "Te equivocas"

Los españoles hemos variado nuestros hábitos de compra, vamos más veces a comprar al supermercado y llenamos menos la cesta. El culpable de este cambio es la inflación. Las familias españolas hemos perdido un 4,5 de poder adquisitivo en los últimos 2 años.

Los alimentos han subido en el mes de agosto un 10% y uno de ellos ha sido el aceite, que está disparado con un 52% más caro que el año pasado. El economista de bolsillo, Fernando Trías de Bes explicaba en 'La Tarde' que "el 90% de los españoles ha cambiado de hábitos y que sí que sale a cuenta, es una forma de controlar, cuando compras algo con un horizonte más lejano, más se te escapa, es decir, es más difícil si saber si lo vas a necesitar. Comprar para los próximos dos, tres, cuatro días te lleva a no equivocarte, ya que compro solo lo que necesito".

Otra cuestión importante que se ha notado en la compra de los españoles, tras la subida de los precios, ha sido buscar determinados alimentos en varios. El 45 % de los hogares en España visitan 3 o más supermercados para hacer la compra. Trías de Bes señalaba que "estos datos se estaban viendo hace un año, es impresionante la cantidad de puntos de venta que se están visitando para comprar en cada uno de ellos aquello que esté más económico".

Ahora nos estamos dando cuenta que hace falta invertir más tiempo para comprar un producto, "esta inflación es el fenómeno de aumento de precios de alimentos más alto de las últimas dos décadas, la gente mueve ficha, pero en serio".

¿Qué buscamos?

Los españoles acuden a los supermercados en busca de las ofertas, 6 de cada 10 españoles se inclinan por esto, aunque no sean las marcas de toda la vida.

El economista explicaba sobre este asunto que la gente podría estar optando por hábitos peligrosos porque aquí entra la salud, "quiero comprar carne y la ternera está muy cara, pues me paso al pollo. Dejo de tomar frutas no tan saludables como otras. Se están dejando de comprar en menor cantidad" estos productos esenciales de nuestra dieta, "comemos peor porque se está comprando cosas que no caduquen porque miras la vida útil del producto".

Sobre las tarjetas de fidelización de los supermercados, Trías de Bes afirmaba que "son interesantes, pero el problema es que un premio dentro de un mes, no la controlo y las personas necesitan controlar lo que sale de bolsillo, estas herramientas funcionan, pero son a medio y largo plazo".