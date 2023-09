El aceite cuesta un 52% más que hace un año: Mediodía COPE sondea el precio en otros países de la UE y EEUU

Quién nos iba a decir que a estas alturas de la vida nos íbamos a estar planteando si comprar aceite de oliva virgen extra o decantarnos por otra alternativa para freir las patatas fritas o aliñar las ensaladas.

¡Es que está carísimo!", es la expresión que más se escucha en el supermercado si te encuentras en el ramal de los aceites.

Y lo certifica el Instituto Nacional de Estadística, el precio del aceite de oliva se disparó en agosto un 52,5 % respecto al mismo mes del año pasado. Es la mayor subida interanual registrada en los últimos 21 años, según los datos del último IPC.

Es que no hace falta más que acercarse a la estantería del súper para ver cómo la botella de aceite, esa que siempre está en nuestras cocinas, ha pasado a ser un producto gourmet con la alarma anti robo puesta y el cartelito que según la marca oscila entre los 8,50 euros y los 10 euros.

Lo que más llama la atención es que este producto, básico de nuestra dieta mediterránea y, la mayoría con origen español, resulte más barato o al menos al mismo precio fuera que dentro de nuestras fronteras como cuenta Nuria, una influencer que vive en EEUU, a la que le ha llamado muchísimo la atención el precio que tiene el aceite en España.

No es para menos. Cristina vive en California y nos ha contado a Mediodía COPE, que "lo más barato que encuentro el litro de aceite es 6 dólares la botella de medio litro y a partir de ahí sube el precio todo lo que quieras. Encuentras botellas por 15 o 20 dólares".

Algo parecido le pasa a Pedro en Toronto, Canadá, "el aceite es caro, nos cuesta entre 12 y 15 dólares canadienses que es entre 8 y 10 euros".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Y qué pasa en Europa?

Más de lo mismo. Mira en una gran superficie de España una garrafa de aceite de marca blanca cuesta 40 euros los 5 litros. El mismo aceite en la misma página web en Portugal lo podemos encontrar por 28 euros.

El tema tiene trascendencia por lo que hemos hecho una radiografía para saber si esta situación se repite en muchos otros países europeos. Y lo hemos hecho con la ayuda de familias de españoles que viven en otras ciudades europeas.

Rocío Abella vive en Irlanda yHelena Barcos en Colonia, Alemania.

Rocío compra el aceite en Irlanda " a 4,70 euros, es marca blanca, no pone el origen, pero el precio está bastante bien. Es aceite virgen extra", mientras que en Colonia, Helena "compro aceite de oliva virgen aunque la mayoría de las veces me lo traigo de España, de Baena cuando venimos en coche. Aquí se vende envasados como marca blanca mucho aceite de origen italiano y griego. Si compro aceitelo hago solo para mesa en botella de medio litro y cuesta entre 6 y 8 euros que sale al cambio a 11 euros. Es un aceite que no está mal, pero es bastante más caro".

Ambas han constatado que ha subido el precio desde hace un año.

En los países nórdicos es donde más caro resulta. El aceite español se vende a 19 euros el litro, en cambio el de Grecia vale 10 euros.

¿Por qué nos cuesta tan caro si lo producimos en España?

Según los expertos se debe a varias razones. La principal hay que encontrarla en que el consumo de los españoles es mucho más elevado que en otros países europeos. Eso hace que los stocks en los establecimientos se reemplacen más a menudo. Y como el precio ha ido subiendo, también lo ha hecho el precio en los lineales.

Jesús Fernandez, propietario de una almazara en La Rioja, confirma a Mediodía COPE que "la cosecha que se avecina va a ser caótica.En octubre comienza campaña nueva y nos van a faltar 200.000 toneladas a nivel nacional, entonces con esa cosecha menor y esas toneladas menos,pues hay una locura de precios".

Unos precios que ya han hecho escalar al aceite de oliva en agosto hasta un 9 % más que en el mes de julio.Y van a seguir subiendo, simplemente, porque no hay oferta como señala Ignacio Fernández de Mesa, presidente de ASAJA Córdoba a Mediodía COPE,"la demanda ha flojeado por el tema económico y porque no hay oferta en el mercado, No hay aceite que ofrecer".

La cosecha del año pasado fue desastrosa. En algunos puntos como en Andalucía el descenso fue en torno al 60 %. En algunos puntos de España lo que se avecina no parece que vaya a ser mejor.

La falta de lluvias y los calores intensos del verano están indicando a los productores que en noviembre no habrá buena cosecha de aceite. La pregunta del millón es si esto se traducirá en escasez de producto en nuestras estanterías. De momento los expertos consideran que no, que el propio ajuste de la demanda, es decir a precio mayor compraremos menos, hará que haya producto suficiente para todos.