El gran problema de Huelva, sus infraestructuras: "Va a ser muy difícil luchar contra la estacionalidad"

30 kilómetros de playa. 30. Si miro a mi derecha y miro a mi izquierda veo una playa de 30 kilómetros de arena fina con un solazo impresionante. Los de 'La Tarde' vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por las diferentes localizaciones, para hablar con la gente-gente. Hoy estoy en la playa de la Antilla, de Lepe. ¿Y qué veo? Veo un paseo inmenso a un lado y a otro recorrido por poquita gente todavía en un jueves con calor. Hay gente, pero todavía no son muchos los turistas que se acercan a esta zona. Nosotros hicimos ayer el programa en Cádiz y cuando acabamos nos vinimos para Lepe. Cogimos el coche y vinimos por Sevilla. Tardamos más de dos horas. La verdad es que uno piensa: ¿cómo es posible que no haya otra manera de venir desde Cádiz hasta aquí?

Arsenio Martínez es director de la Cámara de Comercio de Huelva y ha contado que "me temo que no. No hay otra manera de venir a Huelva. La única infraestructura que podemos tener es autovía a Sevilla". Esta es una de las grandes cuestiones de la zona. La dificultad para llegar y las comunicaciones. Desde cualquier punto de la Península. Una reivindicación que "puede estar ya 20 años. Llevamos pidiendo una conexión férrea con Sevilla. Las provincias limítrofes tampoco tienen conexión con nosotros. Queremos que la gente pueda venir a Huelva con unos horarios y unas infraestructuras lógicas", explica Martínez.

"Somos una zona con un turismo estacional, centrado en el verano"

Daniel Santana es dueño del bar Macha y ha asegurado que "es un lugar privilegiado. Esto es un paraíso. La Antilla es el lugar de las horas felices y ese eslogan no cae del cielo. Es un paraíso. Es un destino idílico que no se explota suficientemente por la carencia de infraestructuras que tiene la provincia de Huelva". Santana también es uno de los directivos de la Asociación General de Empresarios de Lepe y explicaba la falta de personal en la hostelería. "Desde hace dos años, se ha agudizado esto. No dejamos de ser una zona con un turismo estacional, centrado en el verano y en fines de semana porque hay mucha segunda residencia. Nosotros, sin embargo, apostamos por abrir todo el año para tener menos problemas de contratación de personal". Además, añadía que "con el tiempo, llevamos ya 17 años con esta empresa, y al principio no abríamos tanto. Al final, el problema de personal se iba complicando y hemos ido tomando la decisión de abrir más tiempo con ideas de dar servicio al cliente y una estabilidad a la plantilla".









Daniel ha indicado que no es fácil y hay muchos días que no tienen tanta gente pero lo hacen porque les compensa. "Lo que ocurre es que hay un porcentaje de negocios de la zona que abren a partir de Semana Santa y ahí está el problema".

Si hubiera mejores comunicaciones, reflexiona Cisneros, habría más turismo para el negocio de Santana y el resto.

El director de la Cámara de Comercio de Huelva pide un "AVE que conecta el Algarve con Andalucía. Conectaría dos aeropuertos internacionales, la red nacional española con la portuguesa y mientras las infraestructuras no mejoren va a ser muy difícil luchar contra la estacionalidad".

Mientras, el dueño del bar Macha cree que las previsiones ahora son muy buenas tras la pandemia. "El problema del personal es un problema pero...¡bendito problema!", explica.





