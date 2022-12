Un grafitero de Palencia se hace viral por un mural y así responden los vecinos: "¿Qué nos vas a hacer?"

Un grafitero de la localidad palentina de Guardo se ha hecho viral por la pintura que ha realizado de una niña en un callejón del pueblo y ha contado este miércoles en La Tarde cuál ha sido la reacción de los vecinos. Cuenta David Esteban, más conocido como 'Dadospuntocero' en redes sociales, que en estos momentos se encuentra en Miami y explica la repercusión que ha tenido su mural.

Y es que el grafiti en los últimos años se ha convertido muchas veces en arte que “inspira, reivindica o llena de vida algunos espacios”, como explica Pilar Cisneros. El mural de David, además de impresionar da la sensación que sale del muro, la técnica de 3D hace que parezca que sale del muro y muestra a una niña colgando con pinzas de la palabra 'futuro'.

Además, como explica Javi Nieves, David se enamoró de este arte en el año 2000, le apasionaba ver pasar los trenes que iban pintados como todos los artistas callejeros, empezó por la noche a pintar grafitis y dos de sus murales ya han sido galardonados. Ahora mismo se encuentra en Miami: “He venido para dos proyectos. Una intervención mural con un grupo de artistas sobre unos containers y luego una exposición colectiva”, explica.









Dadospuntocero: “Hice un trampantojo anamórfico”



Una pintura que revolucionó Guardo, un pueblo de Palencia y que ha cambiado la vida a David. “A esto no se acostumbra nadie pero es algo que te hace sentir porque es cuando confías en tu trabajo y en tu capacidad. Está bien por la repercusión que tiene y lo fácil que es acercar tu arte al resto de la gente”.

“Los vecinos que cada día se topaban con un mural de 150 metros cuadrados ahora encuentran algo más, una niña que habla de las posibilidades que se encuentran cada día. La idea era aprovechar la superficie y la visibilidad que tiene, porque está en un callejón y no se puede apreciar frontalmente. Hice un trampantojo anamórfico, una deformación del mural para que se vea bien de lado”, explica el grafitero en La Tarde.

Y es que el mensaje de 'futuro' escondía mucho más de lo que parece. Se trata de una zona minera que se está muriendo y el 'futuro' son opciones: “Se plantea que vamos a aprovechar lo que tenemos, ya que los recursos de los que dependíamos se han muerto, vamos a aprovechar nuestro entorno y conseguir que la gente se acerque a nuestros pueblos”.

Esteban explica en COPE cómo ha sido su paso de grafitero a muralista reconocido: “En mi caso ha sido paulatinamente, a través de encargos y gente que te ve pintar y ve una oportunidad para su negocio. Pero está claro que las redes sociales es lo que más ha ayudado a potenciar, a conocernos y a salir de la montaña”.

La reacción de los vecinos de Guardo al grafiti



Una de las cosas que subraya David es que no es lo mismo un mural que un grafiti: “Ahora hay una diferenciación muy clara entre el grafiti y el muralista, en la que ya tienes un acuerdo y una remuneración. Yo empecé haciendo grafiti, de noche, de prisa y corriendo”, aclara a Pilar Cisneros.

Pero, ¿cómo se lo han tomado los vecinos? Pues, aunque al final bien, al principio no tanto: “Ha sido impresionante la acogida, empecé con el fondo que se veían unas calaveras y una superficie oscura, y la gente era reacia '¿qué nos vas a hacer aquí? No nos gusta'. En el momento que vieron el avance, la niña y el mensaje las calaveras pasaron a segundo plano. Se paraban, me daban la enhorabuena, ha sido pletórico”.