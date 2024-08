A quien no le gustaría convertirse en millonario o tener más dinero del que jamás se hubiera imaginado. Ganar la Lotería y convertirse en una persona millonaria es el sueño de los miles y miles de usuarios que juegan cada día en España al Euromillones, a la Primitiva o a la Bonoloto. Lo normal es que no te toque nada y vuelvas a echar lo que ya has jugado, que depende a que juegues, pues te vale una cosa u la otra, pero rara vez te toca mucho dinero.

En el Cementerio Municipal de San Amaro, en A Coruña, yacen tres personas donde una de ellas podría ser la dueña de 4,7 millones de euros. Un premio que nunca llegaría a sus bolsillos. La historia comienza un 30 de junio de 2012 cuando una persona decide ir a una administración de un Carrefour en A Coruña para comprar unos boletos para jugar a la Primitiva. Esto es lo que dijo Antonio, el lotero y su mujer, Mercedes, sobre lo que ocurrió ese sabado 30 de junio: "Dimos una Primitiva de sensaciones y parece ser que en uno de esos boletos tocaron 4,7 millones de euros". Ambos esperaron al lunes para saber quien era el agraciado, pero nunca llegó. El boleto pasó a otra administración del centro de A Coruña, concretamente a la Administración de Loterías de Manuel Reija, quien afirmó que apareció abandonado encima del mostrador de su local: "Me temblaban las piernas cuando vi el boleto y su contenido".









¿Qué pasó?

El caso siguió sin resolverse y la investigación quedó en manos de la Policía, hasta que en febrero de 2021 decidieron resolver el caso al encontrar al presunto ganador del premio de 4,7 millones de euros de la Primitiva. Hoy en La Tarde, Pilar Cisneros ha hablado con Xaquín López, periodista y creador del documental 'El Misterio del boleto millonario', sobre este famoso caso, donde el propio periodista, hace una investigación en profundidad de este enigma. Además del documental, Xaquín ha escrito 'El Cambiazo', un libro donde sugiere que a alguien le hicieron una jugarreta y se quedaron con el boleto premiado.

"11 años después hay una fiscal que acusa a Manuel Reija y a su hermano de ser los causantes de este delito", afirma Xaquín. Manuel y su hermano, Miguel Reija, delegado Provincial de Loterías de A Coruña, son las dos personas que están acusadas por fraude y por una serie de delitos que los postulan como los dos delincuentes del caso. "Ojala haber tenido al agraciado delante", esto es lo que dijo Manuel en una entrevista que le hizo el propio Xaquín. La Policía demostró que Manuel mintió y que pasó por una máquina el lote de los 12 boletos, y que además, en uno de ellos estaba el boleto premiado con los casi 5 millones de euros. Asimismo, demostraron que el afortunado se encontraba al otro lado del mostrador y no como dijo el lotero, que se encontró el boleto encima del mostrador por arte de magia.





¿De quién es el boleto?

Esta historia termina con un final muy trágico, ya que, como cuenta Xaquín en el documental y la propia Policía en su investigación, dos de las tres personas que fallecieron y que se encuentran en ese cementerio de A Coruña, reclamaron el premio sin tener suerte de ser la persona premiada. El tercer protagonista nunca llegó a reclamar nada y por desgracia, gracias a la investigación realizada por la Policía, fue el ganador del premio de los 4,7 millones de euros.





Pero, ¿qué pasa ahora con todo ese dinero? El boleto sigue en una caja fuerte esperando a que un juez diga a la institución que se lo paguen a su real propietario. En este caso, a la viuda del hombre y a su hija, quienes serían las beneficiarias del premio. Para esto tiene que producirse un juicio para ver si ha habido una estafa y ver quiénes serían los culpables, seguramente el lotero y su hermano. A partir de ese momento, la viuda y su hija podrían ir al juzgado con la sentencia en la mano y reclamar el dinero.