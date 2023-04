La foto: "Todas las derrotas son más o menos aceptables hasta que llega la última"

La foto de hoy llega de Bucarest, la capital de Rumanía. Un grupo de hombres maduros, con camisas de manga corta y ropa fresca, se han reunido para jugar. Están a al aire libre, en algún recodo de la ciudad, bajo una sombra. En realidad solo dos mueven las piezas, el resto mira. Miran todos muy atentos un tablero de ajedrez. El que juega con las blancas está de espaldas. Se le ve un cogote surcado por arrugas. Es un buen segador y tiene todavía una guadaña afilada en su casa de campo. Tiene la reina y los alfiles muy adelantados. El que juega con las negras parece arrinconado. No está por eso preocupado. El que juega con las negras tiene una señora tripa, un moreno de campo, la camisa muy abierta y un fino sentido de la ironía que le permite tomarse con filosofía las derrotas. Ya veremos si esta vez le vuelve a suceder lo habitual, todas las derrotas son más o menos aceptables hasta que llega la última o la penúltima. Y entonces no basta una costeada tripa, un moreno de campo y un fino sentido de la ironía. A la izquierda del tablero, uno de los vecinos que mira y no juega se convierte en el protagonista del retrato por su gesto dramático. Lleva algo más de una semana sin afeitarse, el pelo cano se le retira de la frente. Apoya un brazo peludo en la mesa, sostiene en una mano una cigarrillo del que solo queda la colilla. Y mira y remira los pocos peones que se han salvado, mira a los dos reyes. Mira y remira, imagina movimientos para salvar a las negras, jugadas de arriba abajo, jugadas en diagonal por las casillas negras y las casillas blancos. El naufrago de Bucarest no encuentra salida en el tablero. Pero no puede dejar de buscarla.