La Foto: “Tienen los niños ese asombro ante lo nuevo que se considera viejo, preguntas que esperan respuestas”

La foto que me ha llamado la atención viene de Estados Unidos. Un grupo de niños se arremolinan ante a una gran arqueta. El expositor tiene tres lados de cristal y una de madera, de un pino con muchos nudos. Un chaval bajito y muy rubio parece contener la respiración ante lo que tiene delante de los ojos. Una chica más crecida abre la boca y se pone de puntillas para ver mejor. Otra señala con el dedo, una cuarta sonríe con esa atención que se presta a algo que ocupa todos los pensamientos y todos los sentires. La chiquillada observada asombrada lo que ocurre en el cajón. Sobre una malla de metal reposan al menos tres docenas de huevos. Muchos son blancos, pero también los hay rubios y de caramelo. Varios de ellos tienen la cáscara picada desde dentro. Otros están ya partidos y los pollos de color paja empiezan a moverse con torpeza. Parecen bolas peludas, los ojos y los picos muy pequeños. Del huevo que parece un envase delicado para un ingrediente de la tortilla de patatas salen crías desmañadas que se mueven y que pían inexpertas. Todo sucede con una gran sencillez, ¡quién no sabe de donde viene el pollo asado¡ Pero los niños de la foto están descubriendo el mundo por primera vez. Los polluelos hace unas semanas no existían, han ido formándose con equilibrio a partir de un embrión. Todos tienen lo propio de un ave de corral: alas, patas finas como alambres, pico. ¿No es asombroso? ¿Y cómo se transforma una yema en un pájaro? ¡Y cómo no se rompe la cáscara antes! ¡Y cómo come dentro! ¡Y cómo saben las células lo que tienen que hacer en el preciso momento! ¿Y cómo una cadena de ADN puede hacer tantas maravillas? ¿Y por qué es todo tan ordenado? ¿Y por qué yo veo a los pollos y los puedo llamar pollos y puedo comprender que están llegando al mundo? Tienen los niños ese asombro ante lo nuevo que se considera viejo, esa sorpresa de lo que no es necesario, tienen preguntas que esperan respuestas.