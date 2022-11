La Foto: "Sabe que la ruina, la auténtica ruina, es dejar de mirar el horizonte azul"

La foto que me ha llamado la atención hoy retrata una fachada de una casa sin enlucir, una fachada de cemento visto. En el centro una ventana, con un arco apuntado . Las contraventanas de hojalata, abiertas, algo descangalladas, algo herrumbrosas. La luz de la ventana cubierta con barrotes que hacen arabescos y con una tela metálica para que no entren los bichos. La malla tiene dos boquetes. Por uno de ellos sale la mano de un hombre, una mano de color caramelo, con las uñas cuadradas. Detrás de la mano la cara de un varón maduro, con una espesa barba blanca y la mirada puesta en el horizonte. Un horizonte azul que es el borde de la tierra y que arroja a la playa estrellas de mar, espinazos de peces desconocidos, algas amargas, un horizonte azul que arroja a la playa nostalgias de un hogar por descubrir. Al hombre de la mano de caramelo le han intentado convencer desde que era pequeñito. El hombre de la mano de caramelo siempre ha querido ir a la otra orilla del horizonte azul, al otro lado del mar, por la nostalgia de un hogar desconocido, por la intuición de que hay una mujer que le espera mientras teje, por la curiosidad, por que no le era suficiente vivir como vivía. Y desde que era pequeño le han dicho que en realidad no sabía lo que quería, que tenía que leer a los viejos y nuevos maestros, que tenía que ir a consultar con los jefes, que tenía que ir a preguntar qué quería hacer con su vida, con sus manos de caramelo. Le decían que ni el ni nadie podía fiarse de esos deseos suyos de embarcarse. El deseo, le decían, hay que domesticarlo, peinarlo, esquilarlo, someterlo a lo que dicen los libros, atemperarlo. No, no se puede uno fiar del ansia que le remueve por dentro. Mirar al horizonte es peligroso, buscar los ojos y el regazo de mujeres que te esperan mientras tejen puede provocar la ruina. Hay que escuchar y someterse a los que son poderosos, que esos sí que saben. Pero el hombre de la mano de caramelo sabe que la ruina, la auténtica ruina, es dejar de mirar el horizonte azul.