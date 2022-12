La Foto: " La luz que empieza a despedirse y la sombra al chico para que al nacer el huerto amenísimo de Adán"

La foto que me ha llamado la atención es de un grande de la fotografía de calle, David Alan Harvey. El retrato está tomado en el patio de un colegio pobre. Una luz que empieza a despedirse se entretiene con tonos dorados en una paredón que fue blanco y que ahora exhibe rayones, tiznajos, churretes y muchos años sin encalar. Arriba, en una esquina un ventanuco blindado con barrotes, parece el portillo un calefactor. Juega un niño solo con una pelota, enfundado en un chandal colorado. En la pared está pintada una canasta que no debe haber cuartos para la cesta y las cuerdas. El chaval se arquea, salta, con los pies en el aire lanza hacia arriba el balón. El atardecer estira, alarga, curva la sombra del chico que dibuja un arco muy tenso, un arco que apunta muy lejos. El chico no puede disponer de su sombra, intenta que se relaje, que se tranquilice pero no le obedece. La sombra es suya pero tiene vida propia. Siempre va por delante, de hecho tira de él. El chico a veces está cansado, no quiere saltar más, no quiere seguir buscando. Decide renunciar, abandonar y se dice que es inutil continuar esperando, continuar lanzando flechas para tomar un castillo inalcanzable. No merece la pena, no es posible, mejor quedarse en el sofá, mejor dejar que los pies no sufran. En esos momentos se le viene a los labios una palabra: quimera. Más vale no perseguir ilusiones infantiles, juveniles. Y el chico logra convercese con mil razones y se deja vencer por la acedia. Pero la sombra tira de él, no atiende a reflexiones. La luz que empieza a despedirse y la del alba, y la de mediodía empuja a la sombra y la sombra al chico para que al nacer el huerto amenísimo de Adán.