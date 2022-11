La Foto: "A Lises le ha pasado lo que a todos, todo se nos queda canijo y enclenque en el ánimo"

La foto que me ha llamado la atención hoy es una foto antigua, en blanco y negro, llena de dramatismo. Está tomada en la costa de Cádiz. Un barco de madera cabecea en un mar encabritado como un amante despechado. El agua es un torbellino de espumas con hambre de naufragios. La cubierta del bote, que chorrea, se abre a una gran bodega sin cierre. Seis hombres luchan contra la furia del océano agarrándose a unos cabos tirantes que se alzan hasta una arboladura que no se ve. El marinero principal, descalzo, con los pie muy grandes se amarra a una de las maromas con la mano izquierda y agacha todo el cuerpo hasta meter la otra mano entre las olas No tiene miedo a las fauces del abismo. Lises, que es como se llama el protagonista del retrato, está de puntillas, con los pantalones empapados. Las rodillas apoyadas en la borda, el culo en pompa, la espalda recta y tensa. Lises lleva embarcado muchos años, ha pilotado de las costas griegas a las costas turcas, de ahí a Sicilia, a Creta. Sabe qué puertos son tranquilos, que bahías son las mejores para fondear, por donde saltan las dobladas o los delfines, donde centellean con su lomo de plata las sardinas. Lises lo sabe todo del mar en el que nació. Pero a Lises no le ha bastado. El mar donde nació se la ha quedado pequeño. A Lises le ha pasado lo que a todos, todo se nos queda canijo y enclenque en el ánimo. Y no ha podido evitarlo. Le han dicho que más allá del cabo Ca-ma-ri-nal y del monte Musa no se puede ir, que más allá de las columnas de Hércules empieza el océano desconocido. Pero, por eso, por eso mismo Lises quería ir más allá. Como todos, arrastrado por una curiosidad que no se aquieta con las travesías habituales.