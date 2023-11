La foto de Fernando de Haro: "En sus despertares no amanece el sol, amanecen calendarios y tareas"

Foto de una manifestación que ha tenido lugar este fin de semana en una ciudad española. La manifestación estaba convocado por una causa justa, por una causa muy justa. Las manifestantes, son todas mujeres, visten de blanco y se cubren la cara con una careta también blanca. Una careta con los agujeros de los ojos muy rasgados. Las máscaras son inexpresivas. Las manifestantes no cuentan. Lo que cuenta es la causa que defienden, quieren evitar cualquier personalismo. El blanco de la ropa, el blanco de las máscaras, el blanco de las pancartas es el el blanco de la muerte. Calladamente las mujeres que protestan parecen sudarios que se hubiesen puesto en pie. Una de ellas se ha quitado la careta . Se lleva la mano a la frente y se echa hacia atrás una melena castaña. Es la única manifestante reconocible y tiene los ojos cerrados y un cansancio infinito que se le ha quedado a dormir entre la barbilla y los labios, entre los labios y la nariz, debajo de las pestañas, sobre las cejas. El cansancio de una lucha que merece siempre su mejor energía. Una contienda que le consume la vida. Esforzada ha recorrido plazas y calles denunciando los atropellos. Y el tiempo, ladrón sin compasión no le deja volver al principio. Se fue la flor y la risa brillante y no retrona. La militante generosa ni es más sabia ni es más dulce. En sus momentos más tranquilos se resigna, en sus momentos lúcidos la rabia como si fuera una gran rata gris le come el corazón. En sus despertares no amanece el sol, amanecen calendarios y tareas pendientes. La militante se da por entero a una causa justa, muy justa.