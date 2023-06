La foto de Fernando de Haro: "Sobre un río sucio se levantan palafitos"

La foto de hoy es de lo últimos de Filipinas. Esta tomada en Manila. Sobre un río sucio se levantan palafitos, casillas pobres construidas con retales. El primer palafito tiene dos pisos y un toldo de plástico. Debajo del toldo cuelga ropa puesta a secar, una bolsa de la basura y las cacerolas de la cocina. Todo muy junto. Las paredes de la chabolas levantada sobre el agua son un mosaico reciclado de puertas, ventanas y maderas de extraño origen. Cuando llevas un rato mirando la foto te alcanza una humedad maloliente que se pega a los huesos y que tarda mucho en marcharse. Después de la primera chabola hay otra y otra y otra más. Con más maderas hinchadas y con roña, con más cocinas, dormitorios y camas empapadas de necesidad, apuros y penurias. Con más ropa empapuzada de miseria, con más plásticos de vertedero. Todas las casillas parecen iguales. Se repiten con diferentes combinaciones los mismos materiales. Todo parece despojo y desperdicio reciclado por la escasez. Pero si se afina la atención en una de las ventanucas aparece la cabeza de una niña que se asoma. Una niña que se asoma en una ventana es más que una recua de universos, los universos no saben ni sientan nada, no miran, no preguntan.