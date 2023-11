La foto de Fernando de Haro: "Rescatada del miedo, de las humillaciones, de sí misma y del dolor"

Foto de una calle inundada. El agua, que no está demasiado sucia, llega hasta las rodillas. La imagen tiene mucha profundidad y a lo lejos unos chopos se reflejan en las ondas y un cielo con nubes de prácticas se asoman a la ciudad convertida en pantano. De cerca, un descapotable verde convertido en un coche anfibio y unos ositos cursis, color chocolate, dándose un beso en el mural de una pared. Dos hombres fornidos con katiuskas muy altas, con impermeables amarillos y azules del servicio de bomberos sostienen a una joven con vaqueros. Los bomberos forman con sus brazos una sillita de la reina y la chica se agarra a sus cuellos con fuerza. Rescata. La chica ha sido rescatada del agua, del miedo a la ansiedad, a morir ahogada, a vivir demasiado, a respirar demasiado, rescatada del miedo a no amar lo suficiente, de no ser amada, de no ser amada lo suficiente, rescatada del miedo a quedarse sin dinero, rescatada de las humillaciones, rescatada de sí misma, rescatada de ese dolor que provoca haber hecho algo malo, rescatada del dolor de haber sido negligente y no haber atendido a los avisos de los que tenían más experiencia, la chica ha sido rescatada por brazos fuertes del aburrimiento, del fastidio de que todos los días sean iguales, rescatada de los ejércitos de personas bien intencionadas que quieren ahorrarle el sufrimiento, rescatada de la inundación y de los listos que quieren decirle lo que tiene que hacer con su vida para aprovecharse de ella, rescatada de la soledad, rescatada de la compañía. Rescatada.