La foto de Fernando de Haro: " La piel es rugosa y dura como la mala palabra de un amigo"

Foto de un pueblo donde se sacan a pastar manadas de elefantes. Salen a pastar manadas de elefantes que parecen chiquitos y que tienen las orejas redondas. El rebaño de elefantes de la foto pasea manso bajo los árboles, entre dura muy crecida. Se ve a los animales tranquilos, domésticos, nada fieros. Se diría incluso que así pequeños, peludos fueran blandos por fuera y sin huesos. Pero la piel es rugosa y dura como la mala palabra de un amigo. El pastor de elefantes los ha dejado sueltos y se han ido al prado. Pero ha llamado a uno de ellos y el animal se le ha acercado con un trotecillo alegre que parecía que se reía. El pastor con el pelo muy negro, la espalda y el pecho en cueros sostiene entre sus manos un libro y lee atento una novela bizantina. El pastor para estar más cómodo y recrearse con las aventuras de los personajes de la novela, se ha sentado en una piedra grande. El elefante que parecía reír se ha echado mimoso sobre la roca. Tiene los colmillos afeitados. Dobla las manos, se apoya con el cuello y la trompa le cae perezosa, como olvidada. Y así, rendido, la cabeza del elefante le sirve al pastor de respaldo. La bestia en otro tiempo huidiza ahora busca al amo. Se vuelve el pastor d, deja el libro en el suelo y le dice al animal: si tu te mueres antes que yo, elefante mío no irás al barranco del camino de los montes, como los otros pobres elefantes, como los caballos y los perros que no tienen quien los quiera. No se comerán, elefante mío, tus costillas los cuervos . No te quedarás, elefante mío, hinchado y rígido para dar susto a los niños.