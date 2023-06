La foto de Fernando de Haro: "La niebla es enemiga de la memoria, de lo que vimos, de lo que tocamos"

La foto de hoy retrata un gran barco de crucero. Siempre que veo un individuo de esta especie tengo la sensación de que es un bloque de pisos metido en el agua. Un bloque de pisos que, en contra de todas las reglas de la física, flota. En un buque así se hacen cosas supuestamente divertidas y se disfruta de una hospitalidad profesional. El día no es bueno para navegar. El cielo es una sábana blanca, inmaculada. El mar gris se intuye bajo una niebla intensa, bajo vapores que se revuelven pero no se levantan. Una gasa engaña a los ojos, todo tiene una apariencia gaseosa, nada es sólido, nada es firme, nada dura. Gasas blancas que velan un gran barco, gasas blancas que esconden el mundo. Debajo de la niebla está la mar oceana con sus canciones infinitas y está también el sol. Debajo del blanco de la nada está el azul de la vida. Y hemos visto la mar oceana y el azul y una luz que hace justicia. Hemos visto todo eso. Y ahora es como si no hubiera existido. La niebla no te deja ver y te hace dudar y te hace pensar que nunca has visto. La niebla es enemiga de la memoria, de lo que vimos, de lo que tocamos. La niebla quiere convertir todo lo que hemos vivido en un recuerdo lejano, en un sueño impreciso, en una fantasía. La niebla nos hace de menos, quiere convencernos de que no hay más que vanidad y suspiro, quiere derrotarnos. Pero la niebla es solo un vapor embustero, un aire impostor.