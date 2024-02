La foto de Fernando de Haro: "Mozos de cuartos y ricos en deseos y en felicidades por llegar"

Foto del gran Joan Colom. Foto histórica, en blanco y negro, de una calle con adoquines, de la esquina grande de una calle con una panadería, con una casa con balcones estrechos, con una iglesia que vuela sobre arbotantes sólidos, una calle con mucho ajetreo, los mozos de las fruterías y de los colmados van y vienen con carretillas de mano, carretillas con ruedas y armazones de madera, cartillas que de pie llegan al cuello. Uno de los mozos tiene la carretilla cargada hasta arriba con grades cestos tapados con primor, será para que no escapen las acelgas o las alcachofas. Otro joven con la carretilla desborda con cajas de naranja se ha detenido a descansar. Los mozos que llevan las carretillas llenas tienen cara de cansados, de esforzados, como si estuvieran al límite de sus energías. Los mozos que llevan las carretillas vacías tienen cara de angustia, como si hubieran sacado a pasear su desconsuelo, su apuro porque al final del día no tendrán jornal. Unos mozos llevan delantal, otros chaleco o chaqueta y las ropas de unos y otros lucen resobadas, brillan de gastadas que están. Son ropas que huelen a humedad vieja, a potaje con mucha berza y poco tocino, con mucho repollo y poco carnero. Ropas de mozos solos que no buscan la alegría en los confites sino en una tarde de sol, en un cuartillo de vino bebido con los compañeros, en domingos de mucho paseo y poco gasto. Mozos pobres de cuartos y ricos en deseos y en felicidades que están por llegar.